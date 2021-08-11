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Renato Augusto ressalta importância em dar continuidade ao trabalho de Sylvinho no Corinthians

Reforço corintiano vê evolução do time nos dois últimos jogos: '...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 17:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2021 às 17:52
Crédito: Rodrigo Coca/Ag,Corinthians
Renato Augusto está de volta ao Corinthians após cinco anos e meio no futebol chinês, e, em seu retorno, tem pela frente um time muito diferente da sua saída, em 2015, quando foi campeão brasileiro e eleito melhor jogador da competição.
Hoje, o Timão vive um momento de oscilação, ocupa apenas a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro e o técnico Sylvinho é pressionado por resultados desde a sua chegada, há cerca de dois meses.
>> Baixe o app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosContudo, o novo reforço corintiano acredita na importância em dar respaldo ao trabalho do treinador.
- É complicado. Passei com Tite, Mano, todos passaram momentos complicados. Já teve caso das coisas acontecerem e o trabalho aparecer. É importante dar suporte ao treinador também. Para que ele possa trabalhar e achar o que é melhor para o grupo. Às vezes, até vendo coisas no campo que o técnico não vê do lado de fora. Tentar ajudar de dentro de campo passando coisas que estamos enxergando. Conhece o grupo, o clube. As coisas podem melhorar daqui para frente –disse o atleta na sua entrevista coletiva de apresentação.
Inclusive, o jogador, que foi anunciado no último dia 22 de julho, e treina com bola desde a semana passada, acompanhou os dois últimos dois compromissos corintianos, contra Flamengo e Santos, e viu evolução no desempenho da equipe de um jogo para o outro.
- Vi melhora do Flamengo para o Santos, tivemos chances claras de gols poderíamos vencer. Estamos recuperando a confiança. Tite falava que era demorado para ganhar confiança e rápido para perder. Com o nível bom do jogo contra o Santos, você constrói essa confiança. É crescer jogo a jogo – pontuou Renato.
O Corinthians volta a campo neste domingo (15), às 16h, contra o Ceará, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão. O confronto deve marcar a reestreia de Renato Augusto pelo Timão.

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