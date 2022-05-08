Renato Augusto marca, Corinthians bate o Bragantino e mantém liderança do Brasileirão

Segue o líder! O Corinthians manteve a primeira colocação do Campeonato Brasileiro, neste domingo (8), ao vencer por 1 a 0 o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.O gol da vitória foi marcado pelo meia Renato Augusto, aos nove minutos do segundo tempo, e fez com que o Massa Bruta fosse derrotado em casa pela primeira vez na temporada.
O triunfo evitou que o Timão perdesse a liderança do Brasileirão, já que tinha um ponto a mais que o Braga, que ultrapassaria caso vencesse. A vitória do Santos sobre o Cuiabá, na Vila Belmiro, também faria com que o Corinthians perdesse a ponta da competição nacional caso não vencesse o Massa Bruta no Nabizão.BRAGANTINO COMEÇA MELHOR
O Red Bull Bragantino, fazendo valer o seu mando de campo, começou o jogo pressionando o Corinthians, mas não criava grandes chances por conta de um problema que perseguiria a equipe durante boa parte do jogo, a falta de criatividade.
O time de Bragança se lançou à frente com troca rápida de passes, mas a maioria das vezes o último passes eram bolas longas, lançamentos em profundidade ou até chutes de fora de área. O Massa Bruta parava em esquema sólido defensivamente do Timão e tinha muitas dificuldades de entrar na área adversária.
ÚNICO CHUTE AO GOL
A única finalização ao gol do primeiro tempo nem levou tanto perigo assim. Foi com um chute que virou cruzamento de Artur, mas que na sequência sobrou na área para a finalização e a defesa com tranquilidade do goleiro Cássio.
MUITOS ERROS
Sem criatividade, a aposta dos dois times na etapa inicial acabou sendo as bolas longas, o que escancarou alguns problemas técnicos, com erros excessivos nos lançamentos e cruzamentos.
BRAGANTINO PERDE CHANCE
O Bragantino iniciou o segundo tempo conseguindo o que teve dificuldades na etapa inicial: criar chances. Miguel fez boa jogada pela esquerda, cruzou por baixo, Alerrandro deixou passar e a bola sobrou para Lucas Evangelista dentro da área que não finalizou em cheio e mandou fraco para a boa defesa de Cássio.
CORINTHIANS APROVEITATrês minutos depois, em uma saída de bola errada do Bragantino, o Timão abriu o placar na primeira finalização ao gol da partida. Willian cortou, Du Queiroz acionou Renato Augusto na entrada da grande área, pelo lado direito, e o meia bateu, mesmo desiquilibrado, colocando no canto destro do goleiro Cleiton.
O camisa 8 voltou a marcar após 11 jogos e quase dois meses. A última vez havia sido no dia 12 de março, no triunfo corintiano por 5 a 0 sobre a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista.
BRAGANTINO ACERTA A TRAVE
Após sofrer o gol, foi o Bragantino que criou as grandes chances no segundo tempo. O momento principal foi após uma ótima trama pelo lado direito, aos 27 minutos do segundo tempo, com Welliton cruzando para um ótimo cabeceio de Ytalo triscando a trave esquerda do goleiro Cássio.
PELOS LADOS
E o Massa Bruta viu que as descidas pela beirada seria o principal trunfo para buscar o empate, então aos 29 minutos da etapa final o time desceu dessa vez pela esquerda, com Luan Cândido, Jan Yurtado fechava na entrada da pequena área, mas Cássio foi para a dividida e fez a intervenção suficiente para evitar o empate da equipe de Bragança.
O técnico Vítor Pereira então viu a fragilidade da marcação pelos lados e reforçou o esquema defensivo, colocando o zagueiro Róbson Bambu no lugar do lateral Rafael Ramos. A alteração fez com que o Massa Bruta não conseguisse mais criar pelas beiradas.RED BULL BRAGANTINO 0 X 1 CORINTHIANSCAMPEONATO BRASILEIRO - 5ª RODADA
Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)Data e hora: 8 de maio de 2022, às 18h (horário de Brasília)Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Evandro de Melo Lima (SP)Árbitro de vídeo: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/SP)Público/renda: público, 9.993 pessoas ; renda, R$ 342.805,00Cartões amarelos: Jadson (Red Bull Bragantino); Bruno Melo e Gustavo Mosquito (Corinthians)Cartões vermelhos:
GOLS: 0-1 Renato Augusto (9'/2T)
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Realpe, Kevin Lomónaco e Luan Cândido; Jadsom, Lucas Evangelista (Eric Ramires, 13'/2T) e Miguel (Welliton, 13'/2T); Artur (Jan Hurtado, 22'/2T), Alerrandro (Ytalo, 13'/2T) e Bruno Tubarão (Sorriso, 34'/2T). Técnico: Maldonado.
CORINTHIANS: Cássio; Rafael Ramos (Robson Bambu, 31'/2T), Gil, Raul Gustavo e Bruno Melo; Cantillo (Júnior Moraes, 22'/2T), Du Queiroz e Renato Augusto (Gustavo Mosquito, 39'/2T); Gustavo Mantuan (Maycon, 22'/2T), Róger Guedes (João Victor, 22'/2T) e Willian. Técnico: Vítor Pereira.