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Renato Augusto e Giuliano treinam com bola e ficam mais próximos de estreia pelo Corinthians

Contratados recentemente, meias fizeram trabalho com o restante do elenco nesta quarta-feira e estão mais perto de pintarem entre os relacionados no clássico contra o Santos...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 13:49

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 13:49

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
A ansiedade do torcedor do Corinthians parece estar mais perto de terminar, já que os reforços contratados recentemente estão mais próximos de fazerem suas estreias pelo clube. Renato Augusto e Giuliano novamente treinaram com bola com o restante do elenco e podem ser relacionados por Sylvinho para o clássico diante do Santos, neste domingo, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Nesta quarta-feira, segundo imagens publicadas pelo Timão, a dupla aparece treinando com bola juntamente com os outros companheiros de elenco, o que indica que eles estão avançando de estágio no processo de recondicionamento físico, algo que ambos têm feito desde que chegaram ao clube no último mês.
Tanto um quanto o outro estão há algum tempo sem entrar em campo. Renato não joga desde dezembro de 2020, já Giuliano atuou pela última vez em abril deste ano. Por essas e outras foi necessário um tempo maior de preparação.
Como vieram do exterior, eles somente puderam ser regularizados a partir da última segunda-feira, devido à abertura da janela de transferências internacionais. Até aqui, porém, apenas Giuliano teve seu nome publicado no BID da CBF, enquanto Renato Augusto aguarda a conclusão das burocracias.
Se tudo ocorrer conforme o esperado, física e burocraticamente, a dupla estará entre os relacionados de Sylvinho para o duelo com o Santos, neste domingo, às 16h, pela 15ª rodada do Brasileirão-2021. A maior chance é de Giuliano estar pronto, enquanto Renato pode ter que esperar mais um pouco para estrear.

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