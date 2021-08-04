Renato Augusto e Giuliano treinam com bola e ficam mais próximos de estreia pelo Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A ansiedade do torcedor do Corinthians parece estar mais perto de terminar, já que os reforços contratados recentemente estão mais próximos de fazerem suas estreias pelo clube. Renato Augusto e Giuliano novamente treinaram com bola com o restante do elenco e podem ser relacionados por Sylvinho para o clássico diante do Santos, neste domingo, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Nesta quarta-feira, segundo imagens publicadas pelo Timão, a dupla aparece treinando com bola juntamente com os outros companheiros de elenco, o que indica que eles estão avançando de estágio no processo de recondicionamento físico, algo que ambos têm feito desde que chegaram ao clube no último mês.

Tanto um quanto o outro estão há algum tempo sem entrar em campo. Renato não joga desde dezembro de 2020, já Giuliano atuou pela última vez em abril deste ano. Por essas e outras foi necessário um tempo maior de preparação.

Como vieram do exterior, eles somente puderam ser regularizados a partir da última segunda-feira, devido à abertura da janela de transferências internacionais. Até aqui, porém, apenas Giuliano teve seu nome publicado no BID da CBF, enquanto Renato Augusto aguarda a conclusão das burocracias.