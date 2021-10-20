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Renato Augusto e Giuliano fazem trabalho à parte, e Corinthians segue preparação para enfrentar o Inter

Técnico Sylvinho promoveu atividade de posse de bola e treino coletivo de olho no duelo do próximo domingo, às 16h, no Beira-Rio. Dupla da base reforçou o grupo nesta tarde...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 18:48

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 18:48

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o segundo treinamento preparatório para encarar o Internacional, em jogo marcado para o próximo domingo, às 16h, no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Renato Augusto e Giuliano trabalharam à parte.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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No Campo 4, os atletas participaram do aquecimento. Depois, no Campo 3, realizaram um trabalho de posse de bola em espaço reduzido. Por fim, o técnico Sylvinho promoveu uma atividade coletiva com os jogadores.
Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do São Paulo participaram apenas do aquecimento com o restante do grupo e, depois, retornaram à parte interna do CT para darem sequência ao trabalho regenerativo com a equipe de fisioterapia.As exceções foram os meio-campistas Giuliano e Renato Augusto, que realizaram controle de carga e não foram ao gramado.
Dois atletas do sub-20 do Timão completaram as atividades do dia: o zagueiro Belezi, convocado para a Seleção Brasileira de sua categoria, e o lateral-esquerdo Reginaldo. Willian continua tratamento de lesão na coxa esquerda, enquanto Roni segue em transição física após recuperação de lesão no joelho.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
O Corinthians segue a preparação para encarar o Internacional na manhã desta quinta-feira. Serão mais três dias de treinos antes de viajar para Porto Alegre. Atualmente, o Timão é o sexto colocado do Brasileirão-2021 com 40 pontos, um a mais do que o Colorado, que vem logo atrás na tabela de classificação.

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