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Renato Augusto destaca postura do Corinthians contra o Mirassol: 'Temos que testar, Paulistão é para isso'

Ainda, o meia Paulinho falou sobre a sensação de defender o Timão, clube pelo qual possui grande identificação e idolatria...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 00:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 00:05
Após a vitória do Corinthians por 2 a 1 contra o Mirassol, o meia Renato Augusto elogiou as mudanças feitas pelo técnico interino Fernando Lázaro para o jogo na Neo Química Arena. Segundo o camisa 8, o Paulistão é a época ideal para fazer testes na equipe.> GALERIA - Renato Augusto comanda vitória do Corinthians; veja notas
- É início da temporada, ainda estamos encaixando. Hoje tivemos variação tática, com Giuliano aberto e Paulo infiltrando um pouco a mais. Temos que testar. Paulistão é para isso. Enfrentamos um time muito boa. Foi bom por isso - disse o meia, eleito Craque do Jogo contra o Mirassol.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão
Ainda, Paulinho, autor do segundo gol corintiano na noite, descreveu o sentimento de marcar pela primeira vez na Neo Química Arena, bem como jogar para a Fiel.
- Sei como é o Corinthians, como é o clube e a equipe. Conheço bem. Determinação. Equipe muito qualificada. O ano é longo, dependemos de resultados. Hoje conquistamos três pontos importantíssimos - concluiu
O próximo desafio do Corinthians no Paulistão é na quarta-feira (17), contra o São Bernardo, às 21h30, na Neo Química Arena.
Crédito: MeiasegurandooprêmiodeCraquedoJogo(Foto:FelipeSzpak/Ag.Corinthians

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