Renato Augusto admite 'frio na barriga' antes de reestrear pelo Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Os torcedores do Corinthians estão ansiosos pela reestreia de Renato Augusto, contratado no mês de julho, mas não são somente eles passam por esse sentimento, já que o próprio jogador admitiu um "frio na barriga" antes de enfrentar o Ceará, neste domingo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro de 2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista para a TV oficial do clube neste sábado, o meia corintiano não escondeu seu sentimento de ansiedade para poder novamente entrar em campo com a camisa que o consagrou há quase seis anos.

- Muito tempo sem jogar, então já dá um frio na barriga, voltando agora para um lugar em que eu eu fui muito feliz, então tem aquele friozinho na barriga, aquele nervosismo, mas espero poder, no tempo que eu tiver, ajudar da melhor maneira possível - declarou.E a reestreia pode ser contra uma equipe que vem em boa fase no Campeonato Brasileiro: o Ceará, que está sem perder há 11 jogos. Dessa forma, ele recomenda que o Timão seja competitivo para sair da Arena com a vitória.

- Jogo difícil, time forte fisicamente, acho que são 11 ou 12 jogos invicto, então tem essa competição, a gente tem que competir também, jogar bem, de igual para igual e buscar a vitória - concluiu.