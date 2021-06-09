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futebol

Renan tem os melhores índices entre zagueiros palmeirenses

Com apenas 19 anos, o defensor vem se tornando peça fundamental para o sistema defensivo sólido de Abel Ferreira...

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jun 2021 às 10:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Utilizando mais as Crias da Academia desde a temporada passada, o Palmeiras conseguiu revelar grandes jogadores. Dentre eles, está o zagueiro Renan, de apenas 19 anos, que fez sua estreia na equipe profissional em 2020, e que se tornou uma das principais peças de Abel Ferreira.Os números do jogador mostram o porquê disso – ele tem os melhores índices entre os jogadores da defesa palmeirense. De acordo com a ESPN, com 16 jogos, o atleta carrega a menor quantidade de gols sofridos entre os zagueiros – 0,5 por partida. Além disso, com Renan em campo, o Palmeiras não levou gols em nove oportunidades, sendo mais da metade dos jogos com ele. Renan também se destaca nos números gerais do time do Palmeiras. Além do baixo índice de gols sofridos, ele lidera as estatísticas de desarmes (18), interceptações (36) e bolas áreas interceptadas (29).
Confira os números dos defensores alviverdes:
Renan – 16 jogos, 10 gols sofridos, 9 sem ser vazadoGómez – 14 jogos, 12 gols sofridos, 6 sem ser vazadoLuan – 18 jogos, 19 gols sofridos, 7 sem ser vazadoEmpereur – 9 jogos, 10 gols sofridos, 3 sem ser vazado

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