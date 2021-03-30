Renan relembra trajetória na base do Palmeiras e adaptação com elenco principal

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Ganhando sequência no início da temporada e recebendo elogios pela torcida, o zagueiro Renan concedeu entrevista na TV Palmeiras nesta segunda-feira (29). Mais jovem defensor a atuar pelo clube na década, o camisa 26 comentou sua trajetória no futebol, destacando o processo de formação nas categorias inferiores e a adaptação no time principal com Abel Ferreira.Vivendo o clube desde muito jovem, Renan contou como ingressou nas categorias de base do Verdão, ainda no sub-13, em 2015. Destaque no Vila Isabel, clube de Osasco, o zagueiro estava acertando sua ida ao Água Santa, de Diadema, quando surgiu a oportunidade de fazer testes no Palmeiras:

- Estava entregando a documentação para o Água Santa, mas apareceu uma vaga no Palmeiras e fiz o teste. Gostaram de mim e então entreguei os documentos para disputar o Campeonato Paulista Sub-13 no clube.Vitorioso em todas as categorias, o atleta afirmou que o caminho foi difícil, e em um clube como o Palmeiras, o intuito sempre é sempre ser campeão, além de formar jogadores. Fruto disso, o currículo de Renan dentro do clube já é extenso, com Copa Nike e o Campeonato Paulista na categoria Sub-15; Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Mundial de Clubes na categoria Sub-17, além da Tríplice Coroa na equipe profissional.Completando, o jogador ainda disse que as conquistas no mundo da base preparam os jovens, que já chegam bem formados ao profissional. Para ele, pertencer ao clube desde muito cedo faz saber o que é o Palmeiras e toda a competitividade que isso exige.

- Foi um caminho bem difícil. Em um clube igual o Palmeiras, na base toda desde o sub-13, o intuito é sempre ser campeão e formar jogadores. A gente foi crescendo, como estamos aqui há bastante tempo desde muito novo, quando chegou no profissional, nosso entrosamento e entendimento de jogo ficou mais fácil. Por isso, todo mundo já chegou aqui bem formado, sabendo como é o Palmeiras e a competitividade que exige.

Integrado ao elenco profissional desde o período com Vanderlei Luxemburgo no comando da equipe, o zagueiro ainda acrescentou que ficar no elenco ao lado de outros meninos que se conhecem desde a base ajuda a tirar a vergonha e acelera o processo de adaptação na transição.- Você se adapta mais rápido. Tem os meninos aqui que eu já trabalhei bastante na base então você fica com menos vergonha. E os profissionais também, já conhece bastante eles, então se tiver alguma dúvida sobre como é o treino, como é lá dentro, você pergunta para alguém para te ajudar e ficar mais tranquilo.

Finalizando a entrevista, Renan ainda falou sobre as passagens pela seleção brasileira. Campeão da Copa do Mundo Sub-17 em 2019 ao lado de Gabriel Veron, Henri e Garcia, o jovem destacou que a amarelinha o ajudou no crescimento como jogador e pessoa:

- A Seleção Brasileira me ajudou bastante a crescer como jogador e como homem. Lá a competitividade também é grande, são os melhores da categoria. Isso me ajudou bastante e sem dúvida sonho em voltar para a Seleção Brasileira se Deus quiser.