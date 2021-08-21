Renan elogia Abel e fala sobre bom momento no Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Aos 19 anos, Renan tem sido um dos destaques do Palmeiras na atual temporada, atuando tanto como zagueiro quanto como lateral-esquerdo. Ele foi muito elogiado nos duelos diante do São Paulo que valeram a classificação à semifinal da Libertadores, mesmo sendo o jogador titular mais jovem em campo em ambos os confrontos. Em entrevista ao 'ge', a Cria da Academia falou sobre sua boa fase no Verdão.– É um momento incrível ser titular em jogos importantes, como foram os jogos contra o São Paulo. A minha preparação é desde a base, estou no Palmeiras desde o sub-13. Então a gente está acostumado a uma camisa com esse peso, mas no profissional nem se compara. Todo elenco e comissão ajuda muito com experiência, sempre que eu entro em campo é um sonho que eu estou realizando vestindo essa camisa, ainda mais nesse jogo. Quartas de final, um clássico, eliminar o rival na nossa casa. Se não é o mais importante, está ali entre os primeiros dos mais importantes da minha vida – afirmou.

Mesmo com a contratação de reforços para a lateral como Jorge e Joaquín Piquerez, Renan foi escolhido por Abel Ferreira para seguir como titular na função nos jogos mais importantes do Palmeiras até aqui. Ele elogiou o treinador português.– O Abel é um cara muito do bem, um excelente treinador que me ajudou muito no meu crescimento, conversou muito comigo e me ensinou bastante. Ele é isso, representa muito o torcedor palmeirense e me representa muito por querer sempre ganhar. Ele é um pouco mais explosivo, tem pessoas mais calmas. Mas o mais importante é que ele é igual a gente, quer sempre ganhar, conquistar os três pontos e o melhor para a gente – disse.

– Como o Abel sempre fala, não tem uma equipe titular. Muda muito. Isso mostra a força do nosso elenco. Temos jogadores fortes e de qualidade, os dois que chegaram também têm muita qualidade. O que eu posso dizer é que fui titular no último jogo, mas não posso falar que sou titular porque pode ser que o professor mude no próximo jogo. A gente está ali para ajudar - completou.

Renan também apontou quem são seus exemplos na defesa do Palmeiras e projetou seu futuro com a camisa do clube, além do duelo contra o Atlético-MG pela semifinal da Libertadores.

– Tem o Gustavo Gómez, que é um zagueiro muito experiente e está entre os melhores do Brasil. Tem o Weverton, que é um grande goleiro. O Luan também é um zagueiro que gosto de trabalhar junto, muita qualidade técnica. São pessoas do bem, trabalhadoras, em quem eu me espelho muito e me passam muita experiência. A única coisa que dá para projetar é que vai ser um grande jogo (contra o Atlético-MG). São duas equipes muito qualificadas. Sem dúvida vai ser um belo jogo, mas ainda está muito longe. Temos de pensar no próximo jogo, que é o mais importante. O mais importante agora é o Cuiabá, no domingo, É entrar concentrado para sair com a vitória- finalizou.