​Remo: Melhor brasileiro da história, Lucas Verthein recusou Flamengo por sequência e identificação ao Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Lucas Verthein não conseguiu chegar à final do Single Skiff nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mesmo assim, o resultado foi histórico: apesar da 5ª colocação e a eliminação na semifinal A/B, o atleta do Botafogo já é o melhor brasileiro na história da Olímpiada no Remo.

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A trajetória de Lucas com o esporte passa praticamente inteira pelo Botafogo. Forte no Remo, o clube de General Severiano, apesar dos problemas financeiros, tem no único representante do Brasil nos Jogos Olímpicos do Japão a estrela na modalidade.

A história de Lucas fora da Seleção é marcada por gratidão e continuidade de um trabalho que dura quase dez anos. O remador iniciou a carreira nas categorias de base do Botafogo em 2012. Desde então, participou de todas as etapas possíveis tendo a Estrela Solitária no uniforme.

Mesmo que o Botafogo não tenha oferecido condições de "primeiro mundo" para Lucas por conta das dificuldades nos cofres - muitas destas oriundas do futebol -, ele não deixou o clube. No início de 2019, oito atletas do Remo deixaram o Alvinegro rumo ao Flamengo, que ofereceu salários e estrutura melhores.O número final poderia ser nove, isto porque o Rubro-Negro também tentou contratar Lucas. Verthein, porém, recusou o convite e continuou no Botafogo, assumindo um papel de protagonismo na equipe. O clube também teve papel fundamental ao colocar o atleta como uma espécie de "ícone" da equipe.

O papel de Lucas também foi fundamental. O atleta é botafoguense de berço, torcedor da equipe de futebol de arquibancada e carrega o clube na vida desde que nasceu. Como atleta, trouxe este amor à tona, recusando uma proposta que parecia melhor para dar continuidade a um projeto. Até aqui, deu resultado: nenhum atleta de Remo do Rubro-Negro foi a Tóquio.No Glorioso, ele é comandado por Paulo Vinícius, o Paulinho, um dos principais nomes do Remo. Os dois valorizam demais a relação criada durante os anos de Botafogo, baseada, como o próprio treinador diz, em "verdade e disciplina". O comandante também tem contato com Uncas Teles, outro atleta revelado na base do Botafogo, outro destaque do Remo nacional.

O contrato com Paulinho, inclusive, foi outro motivo para Verthein ter recusado o Flamengo. A relação e o projeto desenvolvidos com o técnico são valorizados por Lucas. Quem sai ganhando é o Botafogo, com dois dos melhores atletas do Remo do país - incluindo um olímpico.CONCILIANDO COM A VIDA PESSOALComo a realidade de muitos atletas no país, o Remo não é exclusivo na rotina de Lucas. Ele, geralmente, treina de manhã e trabalha nas outras partes do dia. Sem ter políticas de investimento presentes nos Esportes Olímpicos, esta é a solução para sobreviver.

Lucas entrega quentinhas para a loja da mãe, que começou a fazer isto após ficar desempregada, e também trabalha em uma loja de eletrônicos. Tudo isto ao mesmo tempo que treinava para uma Olimpíada.