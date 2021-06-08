Relembre o histórico de remontadas do Corinthians pela Copa do Brasil

Crédito: Agência Corinthians

Após perder por 2 a 0 para o Atlético-GO, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, na última quarta-feira (2), o Corinthians terá a difícil missão de reverter o resultado adverso nesta quarta-feira (9), às 21h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Em sua 26ª participação no torneio mata-mata, o Timão terá a missão de remontar um placar adverso no jogo de ida pela 21ª vez, sendo que a missão foi bem-sucedida em apenas nove oportunidades, frente a 12 que o clube não conseguiu se classificar após sair atrás no primeiro confronto.

Dos três títulos da Copa do Brasil conquistados pelo clube do Parque São Jorge, os dois primeiros (1995 e 2002) não precisaram de reversões de placares de um jogo para outro em sua trajetória, já o terceiro (2009) contou com uma remontada nas oitavas de final contra o Athletico-PR, onde o Corinthians perdeu na ida por 3 a 2, após chegar a sofrer 3 a 0, e bateu o Furacão na vola por 2 a 0, com show do fenômeno Ronaldo. Neste século, inclusive, o Alvinegro tem histórico recorrente de remontadas. De 2005 em diante, foram sete viradas de um jogo para o outro, contra três vezes que o Timão saiu atrás no confronto de ida e não conseguiu reverter na volta.

Em relação a resultados adversos jogando em casa na ida, como aconteceu na última quarta-feira (2), aconteceram quatro vezes com o Corinthians na Copa do Brasil, com o clube conseguindo virar na volta, longe dos seus domínios, apenas uma vez, contra o Athletico-PR, nas quartas de final de 1997, quando perdeu por 2 a 1, em São Paulo, e venceu por 6 a 2 no Paraná.

>> Confira a tabela da Copa do Brasil e veja os jogos do Timão

Confira abaixo todas as vezes que o Timão conseguiu reverter o marcador em jogos de volta da Copa do Brasil.