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futebol

Relembre o histórico de remontadas do Corinthians pela Copa do Brasil

Após perder por 2 a 0, em casa, para o Atlético-GO, no jogo de ida da terceira fase, Timão precisa se inspirar em nove momentos anteriores do torneio para virar o jogo...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 15:10

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 15:10

Crédito: Agência Corinthians
Após perder por 2 a 0 para o Atlético-GO, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, na última quarta-feira (2), o Corinthians terá a difícil missão de reverter o resultado adverso nesta quarta-feira (9), às 21h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.
Em sua 26ª participação no torneio mata-mata, o Timão terá a missão de remontar um placar adverso no jogo de ida pela 21ª vez, sendo que a missão foi bem-sucedida em apenas nove oportunidades, frente a 12 que o clube não conseguiu se classificar após sair atrás no primeiro confronto.
Dos três títulos da Copa do Brasil conquistados pelo clube do Parque São Jorge, os dois primeiros (1995 e 2002) não precisaram de reversões de placares de um jogo para outro em sua trajetória, já o terceiro (2009) contou com uma remontada nas oitavas de final contra o Athletico-PR, onde o Corinthians perdeu na ida por 3 a 2, após chegar a sofrer 3 a 0, e bateu o Furacão na vola por 2 a 0, com show do fenômeno Ronaldo. Neste século, inclusive, o Alvinegro tem histórico recorrente de remontadas. De 2005 em diante, foram sete viradas de um jogo para o outro, contra três vezes que o Timão saiu atrás no confronto de ida e não conseguiu reverter na volta.
Em relação a resultados adversos jogando em casa na ida, como aconteceu na última quarta-feira (2), aconteceram quatro vezes com o Corinthians na Copa do Brasil, com o clube conseguindo virar na volta, longe dos seus domínios, apenas uma vez, contra o Athletico-PR, nas quartas de final de 1997, quando perdeu por 2 a 1, em São Paulo, e venceu por 6 a 2 no Paraná.
>> Confira a tabela da Copa do Brasil e veja os jogos do Timão
Confira abaixo todas as vezes que o Timão conseguiu reverter o marcador em jogos de volta da Copa do Brasil.
1989 – 1ª fase – Sampaio Correia 3 x 2 Corinthians / Corinthians 1 x 0 Sampaio Correia1997 – quartas de final – Corinthians 1 x 2 Athletico-PR / Athletico-PR 2 x 6 Corinthians2005 – 2ª fase – Cianorte 3 x 0 Corinthians / Corinthians 5 x 1 Cianorte2008 – oitavas de final – Goiás 3 x 1 Corinthians / Corinthians 4 x 0 Goiás2008 – semifinal – Botafogo 2 x 1 Corinthians / Corinthians 2 (5) x (4) 1 Botafogo2009 – oitavas de final – Athletico-PR 3 x 2 Corinthians / Corinthians 2 x 0 Athletico-PR2013 – oitavas de final – Luverdense 1 x 0 Corinthians / Corinthians 2 x 0 Luverdense2014 – oitavas de final – Bragantino 1 x 0 Corinthians / Corinthians 3 x 1 Bragantino2019 – quarta fase – Chapecoense 1 x 0 Corinthians / Corinthians 2 x 0 Chapecoense

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