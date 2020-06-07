Relembre capa e matérias do L! após vitória do Palmeiras sobre o Corinthians na Libertadores-2000

Na capa, ‘Todo Poderoso Verdão’ no título, com imagem tanto da torcida do Palmeiras quanto do goleiro Marcos, que acabou defendendo um pênalti de Marcelinho Carioca na decisão das penalidades máximas. Vale lembrar que um dos gritos da torcida do rival é justamente ‘Todo Poderoso Timão’.E MAIS:Veja as atuações do LANCE! após o Palmeiras bater o rival20 anos depois… 20 curiosidades do Dérbi na semifinal da Liberta-2000Luxemburgo lembra Dérbi de 2000 ao L!: 'Nível de Champions'No artigo publicado pelo colunista Juca Kfouri, havia suas impressões da partida, com os dizeres ‘A um passo do bi’. O Palmeiras havia sido campeão no ano anterior em cima do Deportivo Cali, e chegava a mais uma final. No entanto, na decisão, acabou perdendo o título para o Boca Juniors.Já na matéria central, ‘Em jogo histórico, Verdão derruba Timão nos pênaltis após ganhar de 3 a 2 no tempo regulamentar. Marcelinho erra pênalti e Verdão vai tentar o bi’, aparece na foto destacada. Ainda na reportagem, um detalhamento de Marcos, que já havia se consagrado no ano anterior como ídolo, além de matérias sobre os técnicos das equipes, Luiz Felipe Scolari e Oswaldo de Oliveira, e sobre xingamentos à mulher de Marcelinho Carioca.Em 6 de junho de 2000, o Palmeiras era apontado como inferior ao Corinthians nos Dérbis da semifinal da Libertadores daquele ano, e perdeu a ida por 4 a 3. Na volta, após 3 a 2 no tempo regulamentar, a decisão foi para os pênaltis, eternizada por Marcos defendendo a cobrança de Marcelinho Carioca. Mais tarde, o Alviverde enfrentaria o Boca Juniors para tentar o bicampeonato, mas acabou perdendo a final.E MAIS:Libertadores 2000: Galeano relembra gol e se declara ao PalmeirasApós 20 anos, Galeano conta que erro de Alex virou presenteTorcidas explicam protestos pela democraciaSono afetado e fim de carreira adiado: Luxa abre jogo ao L! E MAIS: