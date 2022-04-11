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Relembre as idas e vindas da negociação entre Manchester United e Flamengo por Andreas Pereira

Futuro de Andreas Pereira, que está emprestado ao Flamengo pelo Manchester United até junho, está indefinido. Questionamentos sobre o possível investimento no atleta crescem...

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 16:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 16:06
Com um acordo com o Manchester United (ARG) pela compra de Andreas Pereira desde o início da temporada, a diretoria do Flamengo vê o questionamento a respeito da negociação aumentar à medida em que o camisa 18 não vem apresentando um bom futebol em 2022.Assim, o L! relembra a linha de tempo da negociação envolvendo o jogador de 26 anos. A SITUAÇÃO CONTRATUAL DO MEIO-CAMPISTA
Emprestado pelo Manchester United (ING), Andreas Pereira tem vínculo com o Flamengo até junho deste ano. Em fevereiro, o Rubro-Negro fez um acordo com o clube inglês pela compra definitiva do meia de 26 anos. Apesar do contrato não ter sido assinado, a permanência em definitivo de Andreas, até dezembro de 2026, estava apalavrada entre as diretorias, além do próprio meio-campista.
No acordo, o investimento feito pelo Flamengo no jogador é de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 51,1 milhões de acordo com a cotação atual). O atual vínculo de Andreas Pereira com os Red Devils é válido até junho de 2023.A VERSÃO DA DIRETORIA DA GÁVEA
Desde que o acordo entre os clubes veio a público, dirigentes do Flamengo foram questionados sobre o assunto, mas, na maior parte das vezes, deram respostas evasivas. Na sexta-feira, após as apresentações de Santos e Ayrton Lucas, o vice-presidente de futebol Marcos Braz afirmou que não falaria sobre.
Anteriormente, Braz disse à imprensa que "no dia certo será passado tudo certinho" (relembre aqui), além de traçar um paralelo com a situação de Gerson, comprado da Roma (ITA), em 2019, e vendido ao Olympique de Marseille (FRA), em 2021, ao ser perguntado sobre os valores da negociação.
Em março, o presidente Rodolfo Landim também abordou o tema. Sem cravar que o jogador seguirá no Flamengo depois de junho, o mandatário confirmou as negociações com o United e que o clube deseja, sim, contar com o jogador.
- Ele é jogador do Flamengo e tem contrato até o meio do ano. E gostamos muito do jogador. A gente teve várias conversas com o Manchester United. Posso dizer que o Flamengo gosta muito do jogador. Eventualmente vamos poder contar com ele, é que a gente deseja - disse o presidente do Flamengo.CLUBES EUROPEUS INTERESSADOS
No último mês, o portal inglês da "ESPN" publicou que clubes europeus demonstraram interesse em contratar Andreas Pereira e buscaram informações junto ao Manchester United. O principal deles seria o PSV, da Holanda, onde o meia atuou nas divisões de base antes de ir para o United. Clubes da Inglaterra e da Espanha também teriam feito o mesmo movimento.
Crédito: VaificarnoFlamengo?AndreasPereiratemofuturoindefinido(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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