Relembre a trajetória de Evandro com a camisa do Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Na noite desta terça-feira o Santos anunciou que não ampliará o vínculo com o meia Evandro e, portanto, o jogador deixa o clube, pouco menos de um ano após chegar a Vila Belmiro.

Contratado no dia 1º de julho de 2019, vindo do Hull City (ING), o meia foi repatriado pelo Peixe após nove anos na Europa e passagens por Crvena Zvezda (SER), Estoril (POR) e Porto (POR), além do Hull.

No total, foram 23 jogos pelo Peixe, sendo 16 como titular e sete entrando no decorrer do jogo, totalizando 2480 minutos em campo. Participou os 90 minutos de uma partida com a camisa santista apenas em quatro ocasiões.

Foi relacionado, mas não entrou em campo em 12 oportunidades. Portanto, esteve em 35 compromissos com o Santos. O primeiro, no dia 13 de julho, quando o Alvinegro Praiano venceu o Bahia, em Salvador, por 1 a 0, em duelo válido pela 10ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, Evandro ficou apenas entre os reservas, algo que se repetiu nos dois compromissos seguintes.E MAIS:Santos e Flamengo se enfrentariam nesta quarta pelo BrasileirãoFora dos planos do Santos, Evandro não terá contrato renovadoA primeira partida do camisa 25 pelo clube da Vila Belmiro foi na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que o Santos goleou o Goiás por 6 a 1, no estádio Urbano Caldeira. Evandro entrou no lugar Felipe Jonatan aos 16 minutos da etapa final, atuando por 29 minutos.

A estreia como titular do jogador aconteceu na 15ª rodada, na derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, no estádio do Mineirão. No entanto, Evandro atuou apenas nove minutos, já que o zagueiro Gustavo Henrique, hoje no Flamengo, foi expulso no primeiro lance da partida, e o meio teve que dar lugar para Pará, para que o então treinador santista, Jorge Sampaoli, ajustasse o sistema defensivo.

O seu único gol com a camisa alvinegra aconteceu no dia 1º de dezembro do ano passado, na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Peixe venceu a Chapecoense por 2 a 0, na Vila Belmiro. O tento de Evandro foi o segundo, anotado aos quatro minutos do segundo tempo. Ele também foi o autor da assistência para o primeiro gol, de Lucas Veríssimo, aos oito minutos de partida.

Evandro foi o vice-líder de assistências do Peixe no Brasileirão, com cinco.

Em 2020

O meia foi pouco utilizado pelo técnico Jesualdo Ferreira nesta temporada. Embora relacionado para 11 dos 12 jogos do time neste ano, entrou em campo cinco vezes, totalizando 199 minutos, e foi titular em apenas duas oportunidades. Não completou 90 minutos nenhuma vez em 2020.

O jogador foi visto como fora dos planos da comissão técnica, o que pesou para que a diretoria não utilizasse a cláusula de renovação automática do contrato até o fim deste ano.

Evandro tem 33 anos e o seu provável destino é o Atlhético-PR, clube que o revelou. Caso a transferência se confirme, o meia, natural de Blumenal-SC, voltará ao Furacão 13 anos após deixar o clube, em 2007, na ocasião para defender o Palmeiras.