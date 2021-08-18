Relembre a trajetória de Andreas Pereira, iminente reforço do Flamengo, pela Europa

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O Flamengo está perto de concretizar a contratação do meio-campista Andreas Pereira, do Manchester United, por empréstimo. O brasileiro de 25 anos atua profissionalmente pela equipe inglesa desde 2014, e foi emprestado para três clubes no período. O LANCE! relembra a passagem do jogador pelo futebol europeu.

Veja a tabela do InglêsSENSAÇÃO DA BASEAndreas Pereira surgiu como um dos grandes nomes da base do Manchester United no século. Nascido na Bélgica, o meio-campista dos 'Diabos Vermelhos' era disputado pela seleção do seu país de origem e do Brasil, onde seus pais nasceram.

Considerado uma grande promessa pelo futebol mostrado nas categorias de base do Manchester United, Andreas Pereira conquistou o prêmio de melhor jogador sub-21 do clube inglês na temporada 2014/2015, quando estreou profissionalmente.

Ainda no ano de 2015, Andreas Pereira foi um dos destaques na campanha do vice-campeonato da Seleção Brasileira na Copa do Mundo sub-20. O meio-campista marcou o único gol do Brasil na final, onde a Sérvia sagrou-se campeã por 2 a 1.

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EMPRÉSTIMOSEm busca de tempo de jogo, Andreas Pereira foi emprestado ao Granada, da Espanha, para a disputa da temporada 2016/2017. Em seu novo clube, o brasileiro obteve a oportunidade de ser testado pelos lados, sendo destaque com dribles e boas chances de ataque sendo criadas.

Ao voltar para o Manchester United, o jogador foi emprestado novamente à um clube espanhol, agora para o Valencia, em um patamar superior ao Granada. Andreas, porém, não conseguiu manter o nível do ano anterior e, atuando pelas pontas, não correspondeu às expectativas.

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VOLTA À INGLATERRA E CONVOCAÇÃOApós dois empréstimos na Espanha, o Manchester United considerou que era a hora de testar Andreas Pereira na equipe principal. Sob o comando de José Mourinho, o brasileiro passou a ser testado como um primeiro volante durante a pré-temporada, onde viveu o seu melhor momento no clube.

Mesmo após a ótima pré-temporada, Andreas não segurou a titularidade na posição, onde jogadores como Fred e Matic recebiam mais oportunidades, além do jovem Scott McTominay, que surgiu na base dos 'Diabos Vermelhos' e conseguiu o seu espaço.

Apesar da dificuldade de conseguir a titularidade do Manchester United, Andreas Pereira viveu a alegria de, pela primeira vez em sua carreira, ser convocado por Tite para amistosos da Seleção Brasileira disputados em setembro de 2018.

- O Andreas foi muito utilizado na base, tem dupla cidadania. Ele belga, os pais brasileiros. Jogando no United em alto nível. É o momento para a oportunidade - disse Tite na época.

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QUEDA E EMPRÉSTIMOCom a chegada de Ole Gunnar Solskjaer ao cargo de treinador do Manchester United, Andreas voltou a ser utilizado como meio-campista. Foi em 2019/2020 que o brasileiro obteve a sua temporada com mais oportunidades na Inglaterra, atuando em 25 partidas da Premier League.

Apesar da titularidade, o Manchester United encontrava uma carência justamente na posição em que Andreas Pereira atuava. Com isso, o clube inglês contratou o português Bruno Fernandes que, imediatamente, tornou-se o principal jogador da equipe.

Sem espaço, Andreas Pereira foi emprestado à Lazio na temporada 2020/2021, mas ainda sem destaque. Ao voltar para o Manchester United, o clube inglês entrou em acordo com o Flamengo, que terá o jogador brasileiro por empréstimo.