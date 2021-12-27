Reinier é uma batata quente para o Real Madrid, diz jornal

O Real Madrid tem uma batata quente para lidar na próxima janela de transferências: Reinier, segundo o "Mundo Deportivo". O meia-atacante contratado pelo clube merengue em janeiro de 2020 está em seu segundo ano emprestado junto ao Borussia Dortmund, mas não consegue ter as oportunidades desejadas na Alemanha.O Real Madrid gostaria de encontrar uma nova equipe para que o brasileiro pudesse jogar de forma regular e se desenvolver. No entanto, o atleta tem contrato com o clube aurinegro até o fim da temporada e o destino do jogador nos próximos meses está nas mãos do Dortmund.

> Veja a tabela da La Liga

Os espanhóis confiam na boa relação que possuem com os alemães para antecipar o fim do vínculo entre Reinier e o vice-líder da Bundesliga no próximo mês de janeiro. O Espanyol e a Real Sociedad já demonstraram interesse na cria do Flamengo.

Nos primeiros meses na Espanha, Reinier conseguiu boas atuações com o Real Madrid Castilla, mas não consegue espaço na equipe principal por conta das vagas para jogadores extra-comunitários estarem sendo ocupadas por Vinícius Júnior, Rodrygo e Militão.

Até o momento, o camisa 20 participou de apenas 30 jogos com a camisa do Dortmund após um ano e meio na Alemanha. Neste período, o atleta marcou somente um gol e contribuiu com uma assistência. Números aquém do esperado para quem custou R$136 milhões no início do último ano.