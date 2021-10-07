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futebol

Reifit celebra gol em vitória do Corinthians no Paulistão sub-20

Camisa 16 do Timão marcou o terceiro tento do triunfo sobre o Ibrachina, na Fazendinha...

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 18:31

LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 18:31
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
Atuando no Parque São Jorge, o Corinthians venceu o Ibrachina, por 3 a 0, na tarde dessa quinta-feira pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20. Já classificado, o Timão ficou na liderança do grupo com 21 pontos e aguarda o início da próxima fase da competição estadual.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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O atacante Reifit marcou o terceiro gol do triunfo alvinegro ao enfrentar a defesa adversária e, com técnica e agilidade, o jovem fintou e bateu forte para definir o placar na Fazendinha. Depois do jogo, ele comemorou o feito.
- O jogo teve seus momentos bons para os dois times, soubemos aproveitar os nossos e a vitória foi muito importante para terminar a primeira fase com chave de ouro. Eu fico muito feliz por ajudar a equipe com um gol. Agora é seguir com o trabalho forte para a próxima etapa da competição - explica Reifit.
A segunda fase da competição terá 32 equipes divididas em oito grupos com quatro equipes cada um. Elas jogaram dentro das respectivas chaves, em turno e returno. Seguirão adiante os dois primeiros de cada grupo.

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