Rei dos clássicos? Raphael Veiga fez gols em todos os rivais em 2021

O meia Raphael Veiga vive grande fase no Palmeiras e foi fundamental na vitória diante do Santos por 2 a 0, em plena Vila Belmiro, no último domingo (07). O jogador, que marcou o segundo gol do triunfo palmeirense, balançou a rede contra todos os rivais do Verdão em 2021.Contra o Corinthians, o atleta marcou em duas oportunidades no ano. Ainda pela temporada passada, na goleada por 4 a 0 no Brasileirão, o jogador fez dois gols. Posteriormente, no empate por 1 a 1 no primeiro turno da temporada atual, logo aos três minutos, o camisa 23 deixou sua marca.
No Choque-Rei, o tento de Veiga foi na vitória por 3 a 0, em duelo válido pela Libertadores. Na ocasião, foi ele quem abriu o placar para a equipe de Abel Ferreira, atual finalista da competição.Neste domingo (07), o meia fechou a 'trinca', com atuação de gala contra o Santos. No confronto, fez um gol e deu uma assistência. No total, Veiga soma 16 tentos e cinco assistências na temporada.