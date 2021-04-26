Regularizado! Nome de Romulo consta no Bira e volante pode reestrear pelo Vasco

Crédito: Reprodução/VascoTV

Agora falta pouco. O volante Romulo, apresentado na semana passada, foi regularizado nesta segunda-feira e poderá reestrear pelo Vasco neste sábado, contra o Volta Redonda. Resta aguardar pela condição física do meio-campista de 30 anos.No início da tarde, o nome do jogador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. Horas mais tarde, também estava no registro no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira), da Ferj.

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A reapresentação do Vasco é nesta terça-feira. Os treinamentos ao longo da semana vão indicar se Romulo estará à disposição para ficar, pelo menos no banco de reservas. Quando apresentado, ele explicou como está fisicamente.