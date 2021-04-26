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futebol

Regularizado! Nome de Romulo consta no Bira e volante pode reestrear pelo Vasco

Meio-campista de 30 depende, agora, das condições físicas para entrar em campo novamente pelo time de São Januário. Próximo jogo é no sábado, contra o Volta Redonda...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 18:08

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 18:08
Crédito: Reprodução/VascoTV
Agora falta pouco. O volante Romulo, apresentado na semana passada, foi regularizado nesta segunda-feira e poderá reestrear pelo Vasco neste sábado, contra o Volta Redonda. Resta aguardar pela condição física do meio-campista de 30 anos.No início da tarde, o nome do jogador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. Horas mais tarde, também estava no registro no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira), da Ferj.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
A reapresentação do Vasco é nesta terça-feira. Os treinamentos ao longo da semana vão indicar se Romulo estará à disposição para ficar, pelo menos no banco de reservas. Quando apresentado, ele explicou como está fisicamente.
- Depois que cheguei da China, eu tive um mês de férias, como qualquer outro atleta, e continuei treinando com preparador físico e fisioterapeuta. Tem que estar ativo. Estou me sentindo bem, confiante. Quando estrear vai depender da comissão técnica. Vou estar preparado para estar pronto o mais rapidamente possível - citou, na semana passada.

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