Reformulação necessária? Quase metade do elenco do Palmeiras está há mais de três anos no clube

Crédito: Cesar Greco

Muito se discute sobre a longevidade dos contratos firmados pelo Palmeiras durante a 'era Crefisa', em especial na gestão de Alexandre Mattos como diretor de futebol. Esta política reflete diretamente no atual elenco alviverde, dado que 48% dos atletas estão há pelo menos três anos no clube.Os outros 52% são compostos por jogadores que ingressaram no plantel a partir de 2019, sendo boa parte destes Crias da Academia que subiram ao profissional na última temporada.

A diretoria palmeirense transformou sua atuação no mercado em 2020, com a chegada de Anderson Barros para auxiliar na austeridade financeira pretendida. Desde então, passou a utilizar mais jovens das categorias de base e reduziu consideravelmente o número de contratações.Ainda assim, o time recorreu a 'soluções caseiras', como Deyverson e Victor Luis, para preencher lacunas. Em decorrência desse cenário, muitos torcedores pedem uma reformulação no elenco, seja por desacreditarem da qualidade das peças hoje presentes, ou até por entenderem que alguns jogadores estão acomodados no clube.

Além disso, outra pauta polêmica é a renovação ou não de veteranos que encerram seu contrato com o Alviverde ao final deste ano. Enquanto Willian 'Bigode' estendeu seu vínculo até 2022, Felipe Melo e Jailson vivem um momento de incerteza quanto à continuação no Palmeiras.

A troca no comando da presidência do clube em novembro, quando ocorre a eleição presidencial, pode ser decisiva para a definição dos casos dos jogadores. Em entrevista, a empresária e favorita ao cargo, Leila Pereira, afirmou que decidirá com base em uma análise técnica do departamento de futebol.

Nesta temporada, Raphael Veiga, Zé Rafael e Rony também já renovaram seus respectivos vencimentos com o Palmeiras. Os dois primeiros para 2024 e o camisa 7 para 2025, dando sequência à política de longos contratos.

Confira a lista completa de atletas do elenco palmeirense: