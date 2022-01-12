Reforços do Santos começam a treinar no CT Rei Pelé com o elenco

O técnico Fábio Carille contou pela primeira vez com dois de seus três reforços contratados para a nova temporada. Bruno Oliveira, que veio da Caldense, e Eduardo Bauermann, que jogou o último Campeonato Brasileiro pelo América-MG, treinaram normalmente com o restante do elenco.No CT Rei Pelé, os atletas alternam entre dia com treinos em dois períodos e outro dia com apenas um período - sempre com atividades às 9h30min (na parte da manhã) e 15h30 (na parte da tarde). Nos dias 13, 15, 16, 18 e 23 as atividades serão em dois períodos, já nos dias 14, 17, 19, 20, 21, 22 e 24 com apenas um período.O Peixe tem três casos de Covid-19 entre os jogadores: o volante Sandry, o meia Sánchez e o atacante Léo Baptistão. O zagueiro Luiz Felipe, o meia Vinícius Zanocelo e o atacante Marinho já testaram negativo para o coronavírus e reintegraram o elenco.Agora a expectativa é pela participação de Ricardo Goulart nos treinamentos. O jogador vai se reunir nesta quinta-feira (13) com o Departamento Médico do Santos e a comissão técnica de Fábio Carille para ter conhecimento de como será o planejamento para os próximos dias.