Reforços do Corinthians, Giuliano e Renato Augusto fazem trabalho interno no clube

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Primeiros reforços do Corinthians na temporada, os meias Giuliano e Renato Augusto fizeram as suas atividades na parte interna do CT Joaquim Grava, na manhã deste sábado (24).

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosGiuliano até chegou ir ao gramado do Centro de Treinamentos para fazer o aquecimento com o grupo, mas depois deixou o campo. Já Renato, permaneceu durante todo o trabalho no interior do local.

Ambos ainda não podem estrear pelo Corinthians, já que precisam ter as suas situações regularizadas. Como eles estavam atuando foram do Brasil, precisam aguardar a abertura a janela de transferências, no próximo dia 1º de agosto, para serem registrados pelo Timão, ainda que tenham rescindindo com os seus clubes anteriores.

Além disso, os dois jogadores estão há tempos sem jogarem uma partida oficial. Giuliano fez o seu último jogo pelo Istambul Basaksehir em abril, enquanto Renato não atua desde dezembro do ano passado.