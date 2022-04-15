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futebol

Reforço, Tchê Tchê faz primeiro treino pelo Botafogo

Meio-campista fez, na manhã desta sexta-feira, primeira atividade desde que foi anunciado pelo Botafogo, no Espaço Lonier...

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 12:25

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2022 às 12:25
O treino do Botafogo ficou marcado por uma novidade. Tchê Tchê fez a primeira atividade como jogador do Glorioso na manhã desta sexta-feira, no Espaço Lonier, futuro CT do Glorioso.+ Versatilidade, comprometimento e campeão: como Tchê Tchê chega ao Botafogo
O meio-campista chegou ao Rio de Janeiro na quinta-feira, realizou exames e assinou contrato válido por três anos. Em forma física por estar atuando regularmente no Atlético-MG, o volante já foi integrado no dia a dia das atividades de Luís Castro.
+ VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Tchê Tchê, contudo, ainda não poderá jogar contra o Ceará, neste domingo, pela 2ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão. O volante não foi inscrito e, como esta sexta-feira é feriado, o Botafogo só poderá regularizar a situação do atleta a partir de semana que vem.
O volante passou pelo tradicional "corredor polonês" ao lado dos novos companheiros e participou normalmente das atividades comandadas pelo treinador português e a comissão.
Crédito: TchêTchêpeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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