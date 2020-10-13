futebol

Reforço na equipe feminina: Vasco anuncia Marzia Coutinho, de 16 anos

Meia-atacante, ex-Atlético-MG, chega para reforçar o clube nas categorias sub-18 e profissional. Vasco reestreia Brasileirão Feminino A-2 no dia 24 de outubro...

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 17:32

LanceNet

Crédito: Marzia Coutinho assinou contrato nesta terça-feira (Divulgação
De olho no retorno das competições, o Vasco anunciou, na tarde desta terça-feira, mais um reforço para a equipe feminina. Trata-se da meia-atacante Marzia Coutinho, de apenas 16 anos. A jovem, ex-Atlético-MG, chega para integrar as categorias sub-18 e adulta do Cruz-Maltino. Após assinar o contrato, ela revelou as expectativas para esse novo desafio.- Estou muito feliz por chegar no Vasco. Fui muito bem recebida pelas minhas companheiras e espero fazer grandes jogos e conquistar muitas coisas aqui. Sou meia e ponta, jogo pelos dois lados e sou boa nas assistências.
Marzia é o terceiro reforço anunciado pelo Vasco em meio à pandemia. Antes dela, foram contratadas as atacantes Anny, ex-Paysandu, e Isabella Rangel, ex-Santos. Por outro lado, a equipe sofreu a perda da meia Kaylane Melo, contratada pelo rival Flamengo.O Cruz-Maltino reestreia no Brasileirão Feminino A-2 no próximo dia 24, às 15h, diante do Atlético-MG. A partida será disputada no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, e é válida pela 2ª rodada da competição. Ainda em março, o clube estreou com um empate por 1 a 1 contra o Goiás.

