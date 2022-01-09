Reforço na área! Willian Maranhão é anunciado pelo Bahia

Neste domingo, o Bahia confirmou a chegada do meio-campista William Maranhão, que passou a última temporada no Atlético-GO.

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Com o aval de Guto Ferreira, o volante desembarca em Salvador para a disputa da Série B e contrato até dezembro de 2023.

Carreira

Antes de chegar ao Bahia, William Maranhão defendeu as cores do Boavista-RJ, Vasco da Gama e Atlético-GO.

Por falar na passagem com a camisa do Dragão, na edição 2021 do Campeonato Brasileiro, ele participou de 34 dos 38 jogos.