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Reforço na área! Willian Maranhão é anunciado pelo Bahia

Meio-campista desembarca em Salvador e assinou contrato com o Esquadrão até 2023...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 13:59

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 13:59

Neste domingo, o Bahia confirmou a chegada do meio-campista William Maranhão, que passou a última temporada no Atlético-GO.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com o aval de Guto Ferreira, o volante desembarca em Salvador para a disputa da Série B e contrato até dezembro de 2023.
Carreira
Antes de chegar ao Bahia, William Maranhão defendeu as cores do Boavista-RJ, Vasco da Gama e Atlético-GO.
Por falar na passagem com a camisa do Dragão, na edição 2021 do Campeonato Brasileiro, ele participou de 34 dos 38 jogos.
Crédito: WillianMaranhãofoianunciadopeloBahia(Divulgação/Bahia

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