Reforço na área! Vasco anuncia a contratação do atacante Getúlio

O Vasco anunciou o seu décimo segundo reforço para a temporada. Trata-se do atacante Getúlio, de 24 anos, que defendeu as cores do Avaí nas últimas duas temporadas. O jogador, que pertence ao Tombense, chega com contrato empréstimo válido até o fim de 2022. Ele será, portanto, o concorrente de Raniel pela titularidade dentro da área ofensiva.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

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Confira na íntegra a nota oficial do Vasco

O Vasco da Gama segue reforçando seu elenco para a atual temporada. Nesta segunda-feira (24/01), o Almirante finalizou a contratação do atacante Getúlio, destaque do Avaí na última edição do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador de 24 anos chega com contrato de empréstimo até o final do ano de 2022.

Nascido na cidade de Olho D`Água do Casado, no interior de Alagoas, Getúlio se profissionalizou em 2017, pelo Avaí, após mostrar seu talento por alguns anos na base do Leão da Ilha. Foi emprestado ao Paços de Ferreira, de Portugal, na temporada de 2019, porém retornou no ano seguinte para a Ressacada.

Em sua segunda passagem pelo Avaí, Getúlio assumiu protagonismo, sendo um dos destaques do clube catarinense na campanha que resultou no acesso à elite nacional no Campeonato Brasileiro da Série B de 2021. Getúlio foi artilheiro isolado da equipe avaiana na temporada passada. Na reta final da Série B, destacou-se com gols decisivos contra adversários diretos na luta pelo acesso.

FICHA TÉCNICA DO NOVO REFORÇO

Nome completo: Getúlio Wandelly Silva TimoteoApelido: GetúlioData de nascimento: 10/07/1999 (24 anos)Local de nascimento: Olho d’Água do Casado (AL)Altura: 1,85mPosição: AtacanteClubes: Tombense (MG), Avaí (SC), Paços de Ferreira (POR), Avaí (SC) e VASCO DA GAMA