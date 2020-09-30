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futebol

Reforço na área! Fluminense anuncia a contratação do atacante Lucca

Atleta, de 30 anos, assinou contrato até o fim de abril de 2022 e chegará para disputar posição no ataque do Tricolor. O jogador chega sem custos, vindo Al-Khor, do Catar...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 16:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 set 2020 às 16:59
Crédito: Atacante Lucca é o novo reforço do Fluminense para o restante da temporada (Site/Fluminense
Nesta quarta, o Fluminense anunciou um novo reforço para o seu setor ofensivo. Trata-se do atacante Lucca, de 30 anos, que estava no Al-Khor, do Catar. O atleta assinou contrato até o fim de abril de 2022 com o Tricolor, vestirá a camisa 7 da equipe, e chegou sem custos.
- Estou muito feliz com a oportunidade. Tenho muitos companheiros aqui que eu já trabalhei junto, isso me deixa muito mais tranquilo. É um desafio gigante, estou super motivado e totalmente disposto a ajudar o clube da melhor maneira possível - afirmou o novo reforço do Fluminense.
Desde a saída de Evanílson, a equipe dirigida por Odair Hellmann buscava reforçar o seu ataque, que carece de peças de reposição. Além do centroavante, que assinou com o Porto, Marcos Paulo é cobiçado por alguns clubes da Europa e negocia com o Olympique de Marselha.
Com isso, Lucca chega para disputar uma vaga com Wellington Silva, Luiz Henrique, Fred, Felippe Cardoso e o peruano Fernando Pacheco. Revelado pelo Palmas, o atacante têm passagens por clubes como Ponte Preta, Internacional, Corinthians, Criciúma, Al-Rayyan SC, Bahia e Cruzeiro. O atleta poderá ser inscrito a partir do dia 13 de outubro, quando a janela de transferências internacionais será aberta.
Ele foi um nome indicado por Odair Hellmann, com quem trabalhou na época em que defendeu as cores do Internacional, em 2018. Na temporada de 2020, o atleta fez cinco gols em 12 partidas e entrou em campo pela última vez no domingo passado, na derrota para o Al Ahli por 1 a 0.

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