Reforço do Vasco para o sub-20, Emerson Urso foi um dos maiores dribladores do Paulistão

Crédito: Emerson Urso disputou o Paulista pelo São Caetano (Leonardo Lima/São Caetano

Em meio a tantas novidades no Vasco, como as saídas de Talles Magno, Henrique e Carlinhos, e a compra de MT, uma negociação passou quase que desapercebida em São Januário nesta terça-feira: a contratação do jovem Emerson Urso, de 20 anos, que chegou ao clube vindo do São Caetano por empréstimo até o fim de 2022.

Reforço inicialmente para o sub-20 do Cruz-Maltino, Emerson vinha atuando pela equipe profissional do time do ABC, sendo inclusive um dos destaques do time no Campeonato Paulista. Apesar do rebaixamento do clube, Urso teve um bom desempenho individual, terminando a competição como um dos principais dribladores, segundo dados do site Footstats.

Atacante de lado de campo, rápido e habilidoso, acertou 11 dos 13 dribles que tentou, tendo a 2ª maior média no fundamento entre os jogadores que entraram em campo ao menos três vezes - 1,3 d/j -, ficando à frente de nomes como Claudinho, do Red Bull Bragantino, e o ex-vascaíno Benítez, hoje no São Paulo. Moisés, da Ponte Preta, é quem aparece em primeiro, com 17 fintas em 11 atuações - 1,5 d/j.

Os dribles de Emerson, no entanto, surtiram pouco efeito no frágil ataque do Azulão. Além de não estufar as redes, acertando apenas duas das 14 finalizações que tentou, Emerson não deu nenhum passe para seus companheiros marcarem e conseguiu apenas cinco assistências para conclusão. Rebaixado, o São Caetano teve o pior ataque do Paulistão com apenas quatro tentos anotados.

Defensivamente, porém, Emerson conseguiu bons números. Com seis interceptações em oito partidas, foi o líder da estatística no São Caetano e o 3º entre os atacantes da competição. Além disso, conseguiu 15 desarmes certos, obtendo uma média de quase dois por jogo. Veja mais estatísticas do novo reforço vascaíno:

EMERSON URSO NO PAULISTÃO 2021- Dados do Footstats