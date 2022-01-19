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futebol

Reforço do Fluminense, Fábio pode bater recorde de Ceni na Libertadores

Experiente goleiro acertou com o Tricolor Carioca...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jan 2022 às 07:45

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 07:45

Aos 41 anos de idade, Fábio é o novo reforço do Fluminense para a temporada 2022. Dispensado do Cruzeiro após 17 anos de idolatria no clube, o experiente goleiro acertou com o Tricolor das Laranjeiras até o fim de dezembro. O camisa 1 é mais um "especialista" em Libertadores contratado para defender a equipe na edição da competição sul-americana deste ano.
Profissional desde 1998, quando estreou pelo Athletico Paranaense, Fábio atuou em sua primeira Libertadores em 2001, quando estava no Vasco. Na ocasião, apesar de ser reserva de Hélton, foi titular nos duelos contra o Peñarol, do Uruguai - vitória vascaína por 3 a 1 -, e o Deportivo Táchira, da Venezuela - triunfo carioca por 3 a 2.
Estas seriam apenas as duas primeiras apresentações daquele que se tornaria o segundo brasileiro com mais partidas na competição. Fábio voltaria a campo pela Libertadores somente em 2008, já pela Raposa, mas se tornaria algo habitual. O arqueiro, apesar de nunca ter levantado a taça, soma 83 jogos, com 46 vitórias, 19 empates e 18 derrotas. Somente Rogério Ceni, ídolo do São Paulo e hoje treinador, com 90 participações, supera esta marca.O Fluminense estreará na na 2ª fase eliminatória da competição enfrentando o Millonarios, da Colômbia, no dia 22 de fevereiro. Caso avance, e Fábio assuma a titularidade no período, o goleiro tende a bater a marca histórica de Ceni.
BRASILEIROS COM MAIS JOGOS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES
1º - Rogério Ceni- 90 jogos2º - Fábio - 83 jogos3º - Danilo (meia) - 82 jogos4º - Henrique (volante) - 81 jogos5º - Manga- 73 jogosLeonardo Silva - 73 jogos
Crédito: FábiodisputouquasemiljogospeloCruzeiro(BrunoHaddad/Cruzeiro

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