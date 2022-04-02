Reforço do Flamengo, Santos tem nova previsão de chegada ao Rio de Janeiro por conta de voo cancelado

Santos era esperado em território carioca na noite desta sexta-feira. Porém, o voo do goleiro ex-Athletico, que chegaria ao Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio de Janeiro, foi cancelado. Com isso, o novo reforço do Flamengo é aguardado na Cidade Maravilhosa na manhã deste sábado, por volta dar 8h, para ser anunciado pelo Rubro-Negro.Vale lembrar que Santos foi oficializado como atleta do Flamengo nesta quarta-feira à noite, antes mesmo do anúncio oficial do clube carioca. Isso porque o contrato de quatro anos do goleiro, que deixou o Athletico-PR, já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

CORRIDA PELA INSCRIÇÃO

O Flamengo pagará cerca de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 15,5 milhões, segundo a cotação atual) pelo goleiro de 32 anos, formado e titular do Furacão desde 2018. Santos conquistou duas Copas Sul-Americana, uma Copa do Brasil e três Estaduais pelo Athletico-PR. Pela Seleção Brasileira, foi campeão dos Jogos Olímpicos de 2016.

Com o acerto, o Flamengo terá tempo para inscrever Santos na Libertadores. O prazo da Conmebol é até este sábado, 2 de abril, às 18h. O Rubro-Negro estreia na fase de grupos da Copa nesta terça, contra a Universidad Católica (CHL), em Santiago. O Grupo H ainda tem Talleres (ARG) e Sporting Cristal (PER).

Nesta temporada, Hugo Souza ganhou a vaga de titular e é o principal goleiro do Flamengo. Diego Alves, nome importante nas conquistas do clube de 2019 para cá, é o reserva e tem contrato se encerrando em dezembro.

Santos é o quinto reforço do ano. O Flamengo trouxe Marinho, atacante ex-Santos, os zagueiros Fabrício Bruno e Pablo, do Red Bull Bragantino e Lokomotiv Moscow, e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas. ex-Spartak Moscow.