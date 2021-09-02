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Reforço do Corinthians já espera estrear contra o Juventude: 'Vamos ver se o Sylvinho da essa moral'

Roger Guedes também destacou que sonho de vestir a camisa corintiana foi fundamental para o acerto: 'Abri mão de muitas coisas'...
LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 06:00

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 06:00

Recém-anunciado pelo Corinthians, o atacante Roger Guedes está ansioso para estrear pelo clube. Para o jogador, a primeira partida dele com a camisa corintiana já pode ser na próxima terça-feira (7), contra o Juventude, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Inclusive, foi justamente na casa corintiana que Roger, como atleta do Criciúma, marcou o seu primeiro gol como profissional, em dezembro de 2014, em uma derrota do time catarinense por 2 a 1 para o Timão, pela última rodada do Brasileirão daquele ano.
- Estou muito feliz. Já tina jogado contra. O meu primeiro gol como profissional, pelo Criciúma, foi aqui, então espero fazer muitos gols a favor do Corinthians agora. Não vejo a hora de estrear. Espero que seja terça-feira. Vamos ver se o Sylvinho dá essa moral. Não vejo a hora de estrear. Tô muito motivado afirmou Roger durante a live de comemoração aoas 111 anos do Corinthians.
O atacante admitiu que tinha o sonho de vestir a camisa corintiano, e esse desejo foi preponderante para a realização nesta temporada.
- Um sonho, abri mão de muitas coisas, mas estou aqui – afirmou Roger.
- Duilio sabia isso, deixei claro na vontade e isso foi determinante no acerto. Tô muito feliz de estar aqui, era um sonho e vou se realizado – acrescentou
Ex-jogador do Palmeiras, clube que defendeu entre 2016 e 2017, Guedes deixou clara que se marcar gols contra o antigo clube irá comemorar, ainda que tenha manifestado respeito em relação a equipe alviverde.
- Lógico (que vai comemorar). Respeito sempre vou ter pelas equipes que passei, mas agora jogo no Corinthians então tenho que comemorar, ir para os braços da galera também – disse o atacante.
Roger Guedes foi um dos reforços mais esperados pela torcida corintiana nesta janela de transferências. O Timão aguardou durante meses a liberação do atleta, que buscou a rescisão contratual com o Shandong Taishan, clube chinês que defendia.

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