'Reforço', Augusto é inscrito e vai defender o Santos na Copa Paulista

O meia Augusto Gálvan foi inscrito na Copa Paulista e poderá fazer sua estreia em uma partida oficial pelo Santos nesta terça-feira, diante do São Bernardo FC, pela terceira rodada da competição. Na Copa Paulista, o Peixe está utilizando a categoria Sub-23 e jogadores não aproveitados pelo profissional. Além do meia, o goleiro Paulo Mazoti também foi inscrito.Augusto chegou no meio de agosto como reforço para o elenco principal, chegou a ser relacionado em algumas partidas, mas ainda não estreou. Ele está emprestado ao Peixe pelo Real Madrid até o meio de 2022.