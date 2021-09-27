'Reforço', Augusto é inscrito e vai defender o Santos na Copa Paulista

O meia Augusto Gálvan foi inscrito na Copa Paulista e poderá fazer sua estreia em uma partida oficial pelo Santos nesta terça-feira, diante do São Bernardo FC, pela terceira rodada da competição. Na Copa Paulista, o Peixe está utilizando a categoria Sub-23 e jogadores não aproveitados pelo profissional. Além do meia, o goleiro Paulo Mazoti também foi inscrito.Augusto chegou no meio de agosto como reforço para o elenco principal, chegou a ser relacionado em algumas partidas, mas ainda não estreou. Ele está emprestado ao Peixe pelo Real Madrid até o meio de 2022.
Augusto Gálvan foi revelado na base do São Paulo, chegou a ser convocado para as seleções de base do Brasil e foi vendido ao Real Madrid. No clube espanhol não chegou a ser integrado ao elenco profissional, foi utilizado no Real Madrid Castilla e emprestado para atuar na terceira divisão pelo Cultural Leonesa e Las Rozas.O Peixe já contou com reforços na Copa Paulista na última rodada quando o venezuelano Matías Lacava fez sua estreia, além do volante Vinicius Balieiro, o meia Luizinho e o atacante Bruno Marques, que também desceram para o time Sub-23.