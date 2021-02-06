Red Bull Bragantino x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Ambos em grande fase, mas com objetivos diferentes, Red Bull Bragantino e Flamengo têm encontro marcado nesta domingo, às 20h30, no Nabi Abi Chedid. A partida é válida pela 35ª rodada do Brasileirão e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.

+ Flamengo tem reforço encaminhado, Flu próximo de fechar com técnico… o Dia do MercadoDonos da casa, os paulistas chegam com uma impressionante sequência de bons resultados. Nos sete jogos em 2021, foram cinco vitórias, um empate e uma derrota (para o Internacional). Na nona posição, com 47 pontos, o Massa Bruta briga por uma vaga na próxima Libertadores, que pode vir até mesmo se o clube terminar em oitavo.

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O Flamengo, em segundo lugar com 64 pontos, entra em campo de olho na liderança provisória. Em caso de vitória, a equipe rubro-negra ultrapassa o líder Inter, que tem 66 pontos e enfrenta o Sport na próxima quarta-feira. Com cinco vitórias nas últimas seis partidas, Rogério Ceni não poderá contar com Diego Ribas (suspenso), além de Diego Alves e Rodrigo Caio, ambos lesionados.Confira mais informações da partida entre Red Bull Bragantino e Flamengo:

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)Data e hora: 7 de fevereiro de 2021, às 20h30Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)Árbitro de vídeo: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Onde ver: Premiere, SporTV e Tempo Real do LANCE!RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)Cleiton; Aderlan (Weverton), Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Eric Ramires (Ricardo Ryller) e Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo.

Lesionados: Fabrício Bruno e Lucas EvangelistaSuspensos: -Pendurados: Léo Ortiz, Helinho, Edimar, Fabrício Bruno e Lucas Evangelista.

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Hugo Souza; Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; João Gomes (Pepê), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Lesionados: Diego Alves, Rodrigo Caio e Thiago MaiaSuspenso: Diego RibasPendurados: Gustavo Henrique, João Gomes, Rogério Ceni, João Lucas e Gabigol.