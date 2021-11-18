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Red Bull Bragantino segue preparação, e Artur revela ansiedade antes da final da Sul-Americana

Massa Bruta trabalhou no Centro de Treinamento do Montevideo City Torque e cumpriu mais uma etapa das atividades de olho na decisão do torneio continental, neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 16:57

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 16:57

O Red Bull Bragantino iniciou seu segundo dia de preparação em Montevidéu, de olho na decisão da Copa Sul-Americana, que acontece neste sábado, às 17h, no Estádio Centenário. A imprensa pôde acompanhar parte da atividade, mas antes conversou com o atacante Artur, que revelou ansiedade para a final.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Principal destaque da equipe na campanha da competição continental, o jovem do Massa Bruta não escondeu o que tem sentido nessas vésperas de decidir aquele que será o momento mais importante de sua carreira até aqui.
- Jogo atrás de jogo, realmente, e eu não posso esconder minha ansiedade, estou com bastante ansiedade, tenho que controlar um pouco mais, porque a gente sabe que sábado vai ser um grande jogo, o jogo da minha vida, o jogo da minha carreira, então acho que um pouco de ansiedade, aquele frio na barriga, espero que vá passando aos poucos - declarou.
Além dessa ansiedade, Artur revelou que já sonhou marcando o gol do Red Bull Bragantino diante do Athletico-PR no Estádio Centenário e levantando a taça.
- Já, não costumo sonhar muito à noite, mas à tarde sempre sonho, não posso negar que já sonhei fazendo gol nessa grande final com a gente levantando a taça, não tem como negar - finalizou.
O Red Bull Bragantino abriu 15 minutos de sua preparação, mostrando apenas o aquecimento para os jornalistas que estavam no local. O restante da atividade serviu para o técnico Maurício Barbiéri fazer os últimos ajustes na equipe. Nesta sexta-feira, a delegação fará o reconhecimento do gramado do Centenário. Além disso haverá entrevistas coletivas oficiais da Conmebol.
Crédito: Arturfaloucomaimprensanatardedestaquinta-feira,emMontevidéu(Foto:AlexandreGuariglia/Lancepress

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