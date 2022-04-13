Red Bull Bragantino oficializa a chegada do zagueiro Kevin Lomónaco

No último dia de janela de transferências, o Red Bull Bragantino oficializou a chegada do zagueiro Kevin Lomónaco, que estava no Lanús-ARG.
Aos 20 anos, ele desembarca no Massa Bruta para fortalecer o sistema defensivo e dar segurança ao time de Mauricio Barbieri.
Kevin Lomónaco é mais uma peça da nova característica do Red Bull Bragantino, que aposta em jogadores mais jovens, que possam render dinheiro com venda no futuro.
Vale citar, que na última semana, o Red Bull Bragantino já havia contratado o zagueiro Renan.