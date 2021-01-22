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futebol

Recurso é negado, e Messi desfalca o Barcelona contra o Elche no Espanhol

Argentino foi expulso na final da Supercopa da Espanha, no último domingo, e pegou duas partidas de suspensão. Primeiro jogo já foi cumprido, e camisa 10 volta na próxima quarta...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 16:21

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 16:21

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Lionel Messi será desfalque para o Barcelona no próximo domingo. O clube catalão apresentou um recurso ao Comitê de Disciplina da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) após a suspensão de duas partidas por conta da expulsão contra o Athletic Bilbao, na final da Supercopa da Espanha, mas o pedido foi negado.
+ Veja a tabela da La LigaO argentino foi punido com base no artigo 123 do código de disciplina da RFEF, que estipula a pena para "aqueles que se comportem de maneira violenta por ocasião do jogo ou como consequência direta de algum lance do mesmo, desde que a ação origine risco, mas não sejam produzidas consequências danosas ou lesivas".
+ Cristiano Ronaldo 760 gols: veja o Top 20 dos maiores artilheiros da história em jogos oficiais
Com isso, o camisa 10 fica de fora da partida contra o Elche, fora de casa, no domingo, às 12h15 (de Brasília). Na última quinta-feira, o astro já ficou de fora do jogo contra o Cornellà, pela Copa do Rei, que foi o primeiro jogo de pena. Desta forma, Messi ficará à disposição para o duelo com o Rayo Vallecano, na próxima quarta-feira, pela Copa do Rei.

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