Recurso é negado, e Messi desfalca o Barcelona contra o Elche no Espanhol

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Lionel Messi será desfalque para o Barcelona no próximo domingo. O clube catalão apresentou um recurso ao Comitê de Disciplina da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) após a suspensão de duas partidas por conta da expulsão contra o Athletic Bilbao, na final da Supercopa da Espanha, mas o pedido foi negado.

+ Veja a tabela da La LigaO argentino foi punido com base no artigo 123 do código de disciplina da RFEF, que estipula a pena para "aqueles que se comportem de maneira violenta por ocasião do jogo ou como consequência direta de algum lance do mesmo, desde que a ação origine risco, mas não sejam produzidas consequências danosas ou lesivas".

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