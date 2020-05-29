Recuperando-se de lesão no Santos, Longuine elogia fisioterapeutas do clube: 'Me sinto muito seguro'

Vinculado ao Santos até maio de 2021, mas emprestado ao CRB, o meia Rafael Longuine se recupera de uma cirurgia no ligamento do joelho direito no CT Rei Pelé.
Um mês após a operação, o jogador avaliou positivamente o seu início de recuperação nas dependências santistas e rasgou elogios para os fisioterapeutas do clube, Avelino, José Renato Perez e Marcelo Amâncio.
– São excelentes profissionais. Me sinto muito seguro por tê-los ao meu lado nesse momento importante da minha carreira – disse o jogador.E MAIS:Preparador físico particular fala sobre condição de atletas do Santos durante a quarentenaE o Robinho? Enquanto o futuro do atacante segue indefinido, relembre sete momentos marcantes do jogador pelo SantosO Departamento Médico do Santos é o único setor que segue funcionando, mas em meio período e sob regime de revezamento dos profissionais. Longuine tem aproveitado e ido ao local de segunda a sexta-feira. O atleta sente-se em evolução dos seus trabalhos de fortalecimento e crê que avançará nas atividades nas próximas semanas.
– Percebo que houve evolução a cada semana e as dores diminuíram. Provavelmente nas próximas semanas devemos evoluir algumas situações, conforme as dores e o inchaço forem sendo reduzidos – pontuou.
Até a lesão ligamentar no dia 11 de março, quando o CRB foi derrotado por 2 a 0 diante do Cruzeiro, no estádio do Mineirão, em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, Rafael Longuine vinha tendo um início de temporada excelente, com sete gols em 11 jogos pelo clube alagoano, sendo um dos artilheiros da equipe em 2020. E MAIS: