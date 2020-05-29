Recuperando-se de lesão no Santos, Longuine elogia fisioterapeutas do clube: 'Me sinto muito seguro'

Crédito: Ivan Storti/Santos

Vinculado ao Santos até maio de 2021, mas emprestado ao CRB, o meia Rafael Longuine se recupera de uma cirurgia no ligamento do joelho direito no CT Rei Pelé.

Um mês após a operação, o jogador avaliou positivamente o seu início de recuperação nas dependências santistas e rasgou elogios para os fisioterapeutas do clube, Avelino, José Renato Perez e Marcelo Amâncio.

– São excelentes profissionais. Me sinto muito seguro por tê-los ao meu lado nesse momento importante da minha carreira – disse o jogador.E MAIS:Preparador físico particular fala sobre condição de atletas do Santos durante a quarentenaE o Robinho? Enquanto o futuro do atacante segue indefinido, relembre sete momentos marcantes do jogador pelo SantosO Departamento Médico do Santos é o único setor que segue funcionando, mas em meio período e sob regime de revezamento dos profissionais. Longuine tem aproveitado e ido ao local de segunda a sexta-feira. O atleta sente-se em evolução dos seus trabalhos de fortalecimento e crê que avançará nas atividades nas próximas semanas.

– Percebo que houve evolução a cada semana e as dores diminuíram. Provavelmente nas próximas semanas devemos evoluir algumas situações, conforme as dores e o inchaço forem sendo reduzidos – pontuou.