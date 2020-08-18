Recuperados da COVID-19, Cícero e Pedro Raul voltam aos treinos no Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo terá dois reforços caseiros para a próxima partida do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira. O volante Cícero e o atacante Pedro Raul voltaram a treinar e participaram da atividade desta quarta-feira, realizada no Estádio Nilton Santos, sem limitações. A dupla estava afastada por ter contraído o COVID-19.

Antes assintomáticos, os dois cumpriram os 14 dias de quarentena sob distanciamento social e, com os novos exames dando negativo, retornaram aos trabalhos. Desta forma, são novas opções para Paulo Autuori no confronto da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pedro Raul era o titular do ataque do Alvinegro até ficar afastado pelo novo coronavírus. Neste intervalo, Matheus Babi, reforço vindo do Macaé durante a paralisação das competições, assumiu a vaga e marcou um gol no Brasileirão. Cícero era um reserva que entrava com frequência nas partidas.

Pela falta de ritmo de jogo, não é esperado que nenhum dos dois inicie o duelo diante do Galo na equipe titular, mas a dupla provavelmente será opção no banco de reservas.