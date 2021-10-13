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Recuperado, Léo Jabá participa de treino do Vasco de olho no duelo contra o líder Coritiba

Atacante não atua desde a vitória sobre o Goiás, na última vez em que o Cruz-Maltino jogou em São Januário. Ele participou dos trabalhos físicos, técnicos e táticos nesta quarta...
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Publicado em 

13 out 2021 às 15:05

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 15:05

Crédito: Léo Jabá está de volta aos treinamentos do Vasco, de olho no duelo contra o Cortiba (Rafael Ribeiro/Vasco
O treinamento do Vasco, na manhã desta quarta-feira, contou com uma novidade importante. O atacante Léo Jabá demonstrou estar recuperado das dores lombares e participou das atividades propostas pela comissão técnica de Fernando Diniz, no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus.Ao longo do treinamento, o treinador cruz-maltino comandou uma série de atividades voltadas aos trabalhos físicos, técnicos e táticos. O camisa 7 participou bem e pode ser opção para o duelo contra o Coritiba, no próximo sábado, às 16h30, em São Januário.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Cabe salientar que o atacante não atua desde a vitória por 2 a 0 sobre o Goiás, na última vez em que o Cruz-Maltino jogou em São Januário. A volta ao seu Estádio será justamente contra o Coxa e 7.700 ingressos começaram a ser vendidos neste quarta-feira. Confira as informações sobre pontos de troca ao clicar aqui.
+ Jovem líder, importante taticamente, mas irregular: as faces de Andrey, que deverá ser titular do Vasco
Com 43 pontos, a diferença do Vasco para o G4 é de cinco pontos restando nove rodadas para o fim da Série B. Nesta rodada, além de enfrentar a equipe paranaense, a rodada contará com confrontos diretos entre os times do pelotão de frente, que pode ser benéfico ao clube carioca. (Goiás x CSA e CRB x Guarani).

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