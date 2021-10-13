Recuperado, Léo Jabá participa de treino do Vasco de olho no duelo contra o líder Coritiba

Crédito: Léo Jabá está de volta aos treinamentos do Vasco, de olho no duelo contra o Cortiba (Rafael Ribeiro/Vasco

O treinamento do Vasco, na manhã desta quarta-feira, contou com uma novidade importante. O atacante Léo Jabá demonstrou estar recuperado das dores lombares e participou das atividades propostas pela comissão técnica de Fernando Diniz, no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus.Ao longo do treinamento, o treinador cruz-maltino comandou uma série de atividades voltadas aos trabalhos físicos, técnicos e táticos. O camisa 7 participou bem e pode ser opção para o duelo contra o Coritiba, no próximo sábado, às 16h30, em São Januário.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Cabe salientar que o atacante não atua desde a vitória por 2 a 0 sobre o Goiás, na última vez em que o Cruz-Maltino jogou em São Januário. A volta ao seu Estádio será justamente contra o Coxa e 7.700 ingressos começaram a ser vendidos neste quarta-feira. Confira as informações sobre pontos de troca ao clicar aqui.

+ Jovem líder, importante taticamente, mas irregular: as faces de Andrey, que deverá ser titular do Vasco