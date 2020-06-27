Recuperado do COVID-19, Nenê volta a treinar com elenco do Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/ Fluminense F.C.

Após ter sido diagnosticado com COVID-19 na semana passada, o meia Nenê testou negativo em novo exame e voltou a treinar com o elenco do Fluminense, neste sábado, no CT Carlos Castilho. O jogador de 38 anos participou de todas as atividades comandadas por Odair Hellmann, mas deve ficar fora da partida contra o Volta Redonda, neste domingo, em razão do menor tempo de treinos que os demais atletas.

Artilheiro tricolor em 2020 com nove gols, o camisa 77 não chegou a apresentar sintomas e cumpriu a quarentena em casa. Paulo Henrique Ganso deve ser o escolhido para ficar com a vaga de titular, na partida no Nilton Santos, válida pela quarta rodada da Taça Rio. Nenê deve retornar à equipe contra o Macaé, na partida agendada para próxima quarta-feira, em Bacaxá.

Fluminense e Volta Redonda se enfrentam neste domingo, às 19h, no Nilton Santos. A partida vai marcar a reestreia do atacante Fred com a camisa tricolor. Na classificação geral, o Flamengo ultrapassou o Fluminense após a vitória contra o Bagu na retomada do campeonato. Agora, o Rubro-Negro tem 25 pontos contra 24 do Tricolor e um jogo a mais.