AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Recuperado de Covid-19, Alex Alves volta a trabalhar no Bragantino

Goleiro ficou afastado desde o último dia 11 e foi liberado pelo departamento médico...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 16:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2020 às 16:38
Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Recuperado da Covid-19, o goleiro Alex Alves está liberado para voltar a trabalhar com o elenco do Bragantino. Ele estava ausente desde o último dia 11 de dezembro.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Apesar da sua ausência, o goleiro está no posto de terceiro goleiro, já que o técnico Mauricio Barbieri opta por Cleiton e o experiente Júlio César é o reserva imediato.
Recomendação
Sem nenhum caso de coronavírus dentro do elenco, o departamento médico fez recomendações aos atletas.
+ Hulk, Diego Costa… Veja bons atacantes que estão buscando novo time para 2021
‘A orientação principal é ter o cuidado onde eles vão passar o réveillon. Estamos nos organizando para cada um ficar em casa para evitar o contágio do coronavírus’, afirmou Maldonado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Defesa Civil afirma que não foram registrados acionamentos.
Chuva de granizo surpreende moradores de Colatina e Aracruz; vídeo
Imagem de destaque
Quer começar a semana mais leve? Veja 11 receitas saudáveis com chia
Imagem BBC Brasil
O chinês formado em universidade de elite que é acusado de ser o 'rei do fentanil' do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados