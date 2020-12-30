Recuperado de Covid-19, Alex Alves volta a trabalhar no Bragantino

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Recuperado da Covid-19, o goleiro Alex Alves está liberado para voltar a trabalhar com o elenco do Bragantino. Ele estava ausente desde o último dia 11 de dezembro.

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Apesar da sua ausência, o goleiro está no posto de terceiro goleiro, já que o técnico Mauricio Barbieri opta por Cleiton e o experiente Júlio César é o reserva imediato.

Recomendação

Sem nenhum caso de coronavírus dentro do elenco, o departamento médico fez recomendações aos atletas.

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