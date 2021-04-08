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Recuperado da Covid, Copete se reapresenta no CT Rei Pelé

Maior artilheiro estrangeiro da história do Peixe, colombiano já foi regularizado na CBF e aguarda uma oportunidade de Ariel Holan para voltar a vestir a camisa alvinegra...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 22:03

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 22:03
Crédito: Divulgação/Santos
Após a vitória por 3 a 1 contra o San Lorenzo na noite da última terça-feira, essa quarta-feira foi dia de folga para o elenco santista que voltou da Argentina. Mas nem todos atletas do clube descansaram.O colombiano Copete compareceu ao CT Rei Pelé para passar por avaliações cardiológicas e físicas no Departamento Médico. O jogador ficou de fora do confronto da Libertadores por contrair Covid e precisou ficar afastado do grupo, se recuperando de forma isolada.Depois de se reapresentar e fazer os exames clínicos, Copete foi liberado. Nesta quinta-feira, pela manhã, ele retornará ao treinos juntamente com os companheiros.Copete está nos planos do Peixe para a temporada e discute sua renovação de contrato com o clube. Seu nome apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF no início do mês de março e ele já pode voltar a atuar pelo Santos desde lá, só aguarda nesse momento uma oportunidade do técnico Ariel Holan.

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