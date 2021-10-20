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Recuperação relâmpago: Hugo tem retorno um mês antes do esperado e é relacionado pelo Botafogo

Lateral havia quebrado clavícula em agosto; previsão era de retorno em três meses e atleta perderia toda a Série B do Brasileirão, mas jogador está relacionado contra o Brusque...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 09:00

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 09:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Uma volta que inicialmente parecia improvável. Hugo, antes lesionado e com previsão de retorno apenas para depois da Série B do Brasileirão, se recuperou e está relacionado pelo Botafogo para a partida contra o Brusque, nesta quinta-feira, pela 31ª rodada, no Estádio Nilton Santos.+ Botafogo entra com ação na Justiça para mudar aluguel de shopping de R$ 25 mil para R$ 750 mil
O lateral-esquerdo, que então vinha sendo titular do Botafogo, quebrou a clavícula no fim de agosto. A previsão de recuperação era de três meses, data que bateria com o fim da Série B do Brasileirão.
A recuperação, contudo, foi relâmpago. Com tratamento intensivo do departamento médico do Alvinegro, Hugo iniciou a transição há um mês e, agora, volta a estar envolvido. A notícia foi dada primeiramente pelo "Ge" e confirmada pelo LANCE!.
O lateral-esquerdo chegou a passar por uma cirurgia - bem-sucedida. O processo de recuperação do lateral foi positivo e Enderson Moreira ganhou mais uma opção para a reta final da Série B.
Hugo não será titular do Botafogo contra o Brusque, mas o retorno antes do esperado é algo a ser comemorado pelo Alvinegro, que não possui nenhum jogador no departamento médico: todos que antes estavam lá já foram entregues à transição ou estão treinando normalmente.

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