Recuperação relâmpago: Hugo tem retorno um mês antes do esperado e é relacionado pelo Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Uma volta que inicialmente parecia improvável. Hugo, antes lesionado e com previsão de retorno apenas para depois da Série B do Brasileirão, se recuperou e está relacionado pelo Botafogo para a partida contra o Brusque, nesta quinta-feira, pela 31ª rodada, no Estádio Nilton Santos.+ Botafogo entra com ação na Justiça para mudar aluguel de shopping de R$ 25 mil para R$ 750 mil

O lateral-esquerdo, que então vinha sendo titular do Botafogo, quebrou a clavícula no fim de agosto. A previsão de recuperação era de três meses, data que bateria com o fim da Série B do Brasileirão.

A recuperação, contudo, foi relâmpago. Com tratamento intensivo do departamento médico do Alvinegro, Hugo iniciou a transição há um mês e, agora, volta a estar envolvido. A notícia foi dada primeiramente pelo "Ge" e confirmada pelo LANCE!.

O lateral-esquerdo chegou a passar por uma cirurgia - bem-sucedida. O processo de recuperação do lateral foi positivo e Enderson Moreira ganhou mais uma opção para a reta final da Série B.