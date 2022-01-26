Recordista de jogos, Abel pode se tornar técnico com mais vitórias na casa do Palmeiras

O duelo desta quarta-feira (26) contra a Ponte Preta, às 21h35 (de Brasília), pelo Campeonato Paulista, no Allianz Parque, pode marcar de vez o nome do técnico Abel Ferreira no Palmeiras. Treinador com o maior número de jogos no comando do Alviverde em sua casa, com 41 partidas (isso contando apenas os dados após a modernização), ele pode também ser o treineiro que mais venceu no estádio.Abel tem até o momento 23 triunfos no Verdão nos jogos na arena. Caso consiga um êxito diante do rival de Campinas (SP), empata com Cuca em vitórias na casa alviverde.

No que depender do retrospecto, o português pode se mostrar otimista. Isso porque o Palmeiras possui uma invencibilidade atual de oito partidas contra a Ponte Preta, sendo sete vitórias e um empate no período. O último triunfo do rival alvinegro aconteceu em 2017, na semifinal do Paulistão.

Além disso, o Verdão não perde para a Macaca em sua casa desde 2015. De lá para cá, foram cinco jogos, com dois empates e três vitórias em sequência

Com 69 triunfos em 134 partidas disputadas, o Verdão pode alcançar a sua 70ª vitória diante da Ponte Preta. No total foram 134 jogos, com 32 empates e 33 derrotas, acumulando 219 gols marcados e 138 sofridos.Pelo Estadual, Palmeiras e Macaca já se enfrentaram 92 vezes, com 45 vitórias do time da Capital, 20 dos interioranos e 45 empates.

Ainda pelo Paulistão, mas com o Verdão como mandante, foram realizados 63 jogos, com 39 vitórias, oito ponte-pretanas e 16 empates.

Campeão em 2020, contra o Corinthians, e vice em 2021, o Palmeiras não fica de fora da semifinal do Campeonato Paulista desde 2014. Duelou com o Ituano na semi de 2014, foi vice-campeão contra o Santos em 2015, encarou novamente o Peixe pela semi de 2016, mediu forças com a Ponte Preta pela semi de 2017, ficou com o vice diante do Timão em 2018 e enfrentou o Tricolor pela semi de 2019.

Entre os jogadores, Rony e Patrick de Paula podem completar 100 partidas com a camisa alviverde se entrarem em campo nesta quarta.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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