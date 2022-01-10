Recém-contratado pelo Palmeiras, Jailson treina pela primeira vez com o grupo

Em mais um dia de treinamentos de preparação para a temporada 2022, o Palmeiras teve uma novidade na manhã desta segunda-feira. Contratado na última semana, o volante Jailson treinou pela primeira vez com o restante do grupo e segue seu processo de condicionamento para estrear com o time.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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O meio-campista, que havia feito somente avaliações e trabalhos físicos à parte no fim de semana, participou do treinamento integrado ao grupo pela primeira vez desde a chegada. Vale lembrar que ele foi anunciado na última sexta-feira.

jailson e seus companheiros palmeirenses, sob comando do técnico Abel Ferreira e sua comissão técnica, foram divididos em dois grupos para um exercício de transição, movimentações específicas e finalizações.

Sem jogar desde o fim de 2020, Jailson estava sob contrato com o Dalian Pro, da China, até dezembro de 2021, mas não recebia salários havia quatro meses, o que o fez entrar com processo na Fifa para rescindir o acordo com os chineses. Na última temporada, por conta da pandemia de coronavírus, ele não conseguiu voltar para o país asiático e ficou sem atuar por mais de um ano.

O Palmeiras volta a treinar nesta terça-feira, na Academia de Futebol, com atividades em dois períodos agendadas para 9h30 e 16h. Na quarta-feira, às 9h30, o time disputa mais um jogo-treino preparatório, desta vez contra a Portuguesa, no Allianz Parque. Ao todo, Verdão fará quatro jogos preparatórios.