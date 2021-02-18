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Reavaliado, Gabriel Menino começa tratamento no Palmeiras para atuar na final da Copa do Brasil

Cria da Academia torceu o tornozelo direito no jogo contra o Coritiba
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LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 16:00

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 16:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Gabriel Menino foi avaliado novamente na reapresentação do elenco nesta quinta-feira (18) e o departamento médico do Palmeiras iniciou um trabalho intensivo com o atleta. Ele foi substituído no segundo tempo da partida contra o Coritiba, na quarta-feira (17), após sofrer uma entorse no tornozelo direito.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Alex Muralha no Paulistão: confira medalhões que disputarão estaduais por clubes menores
O principal objetivo do tratamento é tentar recuperar o jogador a tempo de, ao menos, um dos jogos da final da Copa do Brasil contra o Grêmio, que será disputada nos dias 28 de fevereiro e 7 de março.
Apesar dos esforços, o meio-campista tem menos de duas semanas para voltar a trabalhar com bola, de modo a estar minimamente apto à final.Provavelmente sem Menino, o Palmeiras ainda tem três compromissos antes de viajar a Porto Alegre. Já nesta sexta-feira (19), clássico contra o São Paulo. Depois, jogos contra o Atlético-GO (22) e Atlético-MG (25), todos válidos pelas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.
Em meio a esta maratona, o Verdão vai a campo no Morumbi às 21h30 dessa sexta-feira para disputar o terceiro Choque-Rei da temporada, buscando a primeira vitória contra o rival e mais três pontos na tabela.

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