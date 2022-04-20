Real Sociedad x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

O Barcelona viaja para encarar a Real Sociedad nesta quinta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. O clube culé vem de eliminação na Europa League e derrota na La Liga diante do Cádiz, mas busca se manter na vice-liderança.DUELO COMPLICADO- Acredito que é um rival diferente do Cádiz, Frankfurt, Levante... é uma grande equipe e Imanol é um grandíssimo treinador. São exemplo de anos de bom trabalho. É um local onde não nos damos bem. Há vontade e ilusão. Temos que sair da dinâmica negativa. É uma final pela Champions - destacou Xavi, técnico do Barcelona.
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SEM GARANTIAS DE CHAMPIONSApesar da vice-liderança da La Liga, o Barcelona possui os mesmos 60 pontos que Sevilla e Atlético de Madrid também possuem. O Betis, primeira equipe fora da zona da Champions League, tem 57 pontos, enquanto a Real Sociedad soma 55.
FICHA TÉCNICA:Real Sociedad x Barcelona
Data e horário: 21/4/2022, às 16h30 (de Brasília)Local: Estádio Anoeta, em San Sebastián (ESP)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:REAL SOCIEDAD (Técnico: Imanol Alguacil)Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand e Rico; Merino, Zubimendi e Rafinha; Isak, Sorloth e Portu
Desfalques: Mikel Oyarzabal, Nacho Monreal, Carlos Fernandez e Ander Barrenetxea (machucados). David Silva (suspenso)
BARCELONA (Técnico: Xavi)Ter Stegen; Araújo, Piqué, Eric Garcia, Alba; Frenkie de Jong, Busquets e Gavi; Dembélé, Aubameyang e Torres
Desfalques: Pedri, Ansu Fati, Dani Alves e Sergiño Dest (machucados)