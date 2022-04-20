Real Sociedad x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

O Barcelona viaja para encarar a Real Sociedad nesta quinta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. O clube culé vem de eliminação na Europa League e derrota na La Liga diante do Cádiz, mas busca se manter na vice-liderança.DUELO COMPLICADO- Acredito que é um rival diferente do Cádiz, Frankfurt, Levante... é uma grande equipe e Imanol é um grandíssimo treinador. São exemplo de anos de bom trabalho. É um local onde não nos damos bem. Há vontade e ilusão. Temos que sair da dinâmica negativa. É uma final pela Champions - destacou Xavi, técnico do Barcelona.