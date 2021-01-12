Real Sociedad x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações

Vai rolar a bola pela Supercopa da Espanha. Nesta quarta-feira, Real Sociedad e Barcelona se enfrentam em Córdoba, na Andaluzia, pela semifinal do torneio. O jogo acontece no Estádio Nuevo Arcángel, às 17h (de Brasília). Quem vencer disputa a final contra Real Madrid ou Athletic Bilbao, que jogam na quarta.
Fazendo boa campanha no Campeonato Espanhol, a Real Sociedad quer surpreender e fazer o Barcelona cair mais uma vez na semifinal, assim como na temporada passada. Na ocasião, os catalães perderam para o Atlético de Madrid, que fez a decisão com o Real Madrid.
- Vejo os meus jogadores bem motivados e eu também estou assim. É um jogo único, uma semifinal, e temos que estar entusiasmados. É preciso saber o que está em jogo - disse o técnico Imanol Alguacil.
Já a equipe blaugrana, que vive seu melhor momento na temporada, quer o primeiro troféu sob o comando de Ronald Koeman. Liderados pelo argentino Lionel Messi, os catalães querem provar que a temporada passada, quando não foi campeão de nada, foi apenas uma mancha na história.
- Os quatro participantes vão querer dar o seu melhor para conquistar o título, que é o primeiro grande troféu da temporada. A Supercopa é uma oportunidade para mostrar que estamos no caminho certo - disse o técnico Ronald Koeman.
FICHA TÉCNICA
Real Sociedad x BarcelonaSupercopa da Espanha - Semifinal
Data e horário: 13/01/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Nuevo Arcángel, em Córdoba (ESP)Árbitro: José Luis Munuera MonteroAssistentes: Iñigo Prieto López De Cerain e Alfonso Baena Espejo Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMES
REAL SOCIEDAD (Técnico: Imanol Alguacil)Remiro; Gorosabel, Le Normand, Zubeldia e Monreal; Illarramendi, Merino e Guevara; Porto, Willian José e Oyarzabal.
Desfalques: David Silva (lesionado); Elustondo (dúvida).
BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Sergiño Dest, Ronald Araújo, Lenglet e Jordi Alba; Sergio Busquets, De Jong e Pedri; Dembélé, Messi e Griezmann.
Desfalques: Piqué, Sergi Roberto, Philippe Coutinho e Ansu Fati (lesionados).