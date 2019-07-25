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No Rochão

Real Noroeste vence o Iporá e sai em vantagem na disputa da Copa Verde

Equipe de Águia Branca venceu com gol único de Warlei e agora joga pela vantagem do empate no jogo de volta, na quarta.

Publicado em 

25 jul 2019 às 01:21

Publicado em 25 de Julho de 2019 às 01:21

A vitória por 1 a 0 e a vantagem do empate foram importantes, mas o Real Noroeste saiu de campo no estádio José Olímpio Soares, em Águia Branca, com a sensação de que poderia ter vencido o Iporá-GO por um placar bem mais elástico na noite desta quarta-feira (24). O atacante Warlei fez o único gol da partida.
O Real Noroeste venceu o Iporá por 1 a 0 em jogo disputado em Águia Branca Crédito: Ana Mayka Gaudio/FES
O triunfo simples dá o direito ao time merengue de poder empatar no jogo de volta, em Iporá, na próxima quarta-feira (31),  às 15 horas, no estádio Ferreirão, para avançar às oitavas de final da Copa Verde.
Mesmo atuando longe de casa, o Iporá começou o jogo se impondo e indo para cima do Real. O time de Goiás chegou a acertar o travessão do goleiro André Stov, mas ficou apenas nisso.
O restante do primeiro tempo foi dominado pela equipe de Águia Branca, que poderia ter ido para o vestiário com uma vantagem mais confortável. Mas o gol do atacante Warlei, aos oito minutos, deixou o Real em boas condições.
SEGUNDO TEMPO
Na segunda etapa o Real Noroeste não "sentou no resultado" e foi em busca do segundo gol. Chegou a criar oportunidades, mas as finalizações não estavam calibradas. Do outro lado, o Iporá seguiu com a mesma proposta do primeiro tempo, de tentar explorar os espaços para os contra-ataques. E eles apareceram, mas o atacante Wellington teve duas grandes chances de marcar, mas acabou parando na falta de pontaria e no goleiro André Stov.
REAL NOROESTE 1 X 0 IPORÁ-GO
Data: 24 de julho (quarta-feira)
Local: José Olímpio da Rocha (Águia Branca, ES)
Árbitro: Fábio de Santana (AC)
Gol: Warlei (RNO) aos 07min do 1º tempo.
Real Noroeste: André Stov; Gabriel, Maílson, Josimar e Geisandro; Leandro Assis (Gabriel Jordan), Iuri Pimentel, Igor Santos (Alexandre Thu) e Felipe Linhares; Warlisson (Waschington) e Warlei. Técnico: Duzinho.
Iporá: Pedro; Everton, Lucas, Samuel e Danilo; Bosco, Renato, Ronaldo (Neverton) e Bruno (Breno); Otacildo (Jean) e Wellington. Técnico: Guilherme Gomes.

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