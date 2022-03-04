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Real Madrid x Real Sociedad: saiba onde assistir e as prováveis escalações da partida pelo Campeonato Espanhol

Merengues recebem equipe basca neste sábado, visando manter a liderança...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 16:53

Publicado em 04 de Março de 2022 às 16:53

Em duelo entre “reais” neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. O Real Madrid recebe a Real Sociedad no Santiago Bernabéu, às 17h, de Brasília, pela 27ª rodada. Os merengues são os líderes na tabela de La Liga, enquanto a equipe basca segue em 6° lugar.REAL MADRIDOs merengues seguem firmes na ponta da tabela, com 60 pontos, seis a mais que o vice-líder Sevilla. A forma recente dos comandados de Carlo Ancelotti é boa: nos últimos cinco jogos, venceu três e empatou duas e esteve invicto nas últimas 10 rodadas. O Real deverá contar com seus principais jogadores, entre o quais estão os brasileiros Militão, Casemiro e Vinicius Jr.
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REAL SOCIEDADA equipe do País Basco segue na 6ª colocação em La Liga, posição que lhe dá a vaga para a próxima Conference Lesague. Em briga disputada pelas competições europeias, a Erreala tem 44 pontos, dois a mais que o Villarreal, que vem logo atrás. A equipe basca venceu três e perdeu apenas um dos últimos cinco jogos. A Real Sociedad também deverá contar com nomes importantes como David Silva, Isak e Oyarzábal.
FICHA TÉCNICA
Data e horário: sábado, 5 de março, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Santiago Bernabéu, Madrid, EspanhaÁrbitro: Jesus Gil ManzanoOnde assistir: ESPN e Star +
REAL MADRID (Treinador: Carlo Ancelotti)Courtois, Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Benzema e Vinicius Jr.
Desfalque: Valverde
REAL SOCIEDAD (Treinador: Imanol Alugacil)Remiro, Muñoz, Elustondo, Le Normand, Zaldúa, Merino, Zubimendi, David Silva, Oyarzabal, Isak e Portu
Desfalques: Fernandez, Monreal, e Barretxea.
Crédito: ViniJremcampocontraaRealSociedad(FOTO:AFP

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