Real Madrid x Real Sociedad: saiba onde assistir e as prováveis escalações da partida pelo Campeonato Espanhol

Em duelo entre “reais” neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. O Real Madrid recebe a Real Sociedad no Santiago Bernabéu, às 17h, de Brasília, pela 27ª rodada. Os merengues são os líderes na tabela de La Liga, enquanto a equipe basca segue em 6° lugar.REAL MADRIDOs merengues seguem firmes na ponta da tabela, com 60 pontos, seis a mais que o vice-líder Sevilla. A forma recente dos comandados de Carlo Ancelotti é boa: nos últimos cinco jogos, venceu três e empatou duas e esteve invicto nas últimas 10 rodadas. O Real deverá contar com seus principais jogadores, entre o quais estão os brasileiros Militão, Casemiro e Vinicius Jr.